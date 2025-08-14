Il ministro della Cultura in visita alla Rocca di Urbisaglia e a Ripe San Ginesio

Il commissario alla ricostruzione Castelli ha commentato: «Condivido lo slancio del ministro, che ama il nostro territorio per le sue radici e al contempo lavora con noi e per noi»

URBISAGLIA – La vista mozzafiato dalla Rocca di Urbisaglia (Mc) – riaperta un anno fa grazie ai lavori della ricostruzione post sisma – è stata uno dei momenti della visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli, accompagnato dal commissario straordinario alla ricostruzione e dal sindaco di Urbisaglia. Un luogo simbolo non solo per la comunità locale: la Rocca, infatti, è stata ritratta in un francobollo della serie “Castelli d’Italia”, emesso nel 1990, diventando così ambasciatrice della bellezza e della storia del borgo in tutto il mondo.

Il ministro ha poi raggiunto Ripe San Ginesio (Mc), accolto dal sindaco e da numerosi primi cittadini dell’Unione dei Comuni Monti Azzurri. In questa occasione ha ricordato le sue origini nel territorio e anticipato il Decreto Cultura, che destina 50 milioni di euro alle biblioteche, essenziali presìdi di socialità e cultura nei territori e potenziali baluardi contro lo spopolamento delle aree interne.

Il commissario ha commentato: «Condivido lo slancio del ministro, che ama il nostro territorio per le sue radici e al contempo lavora con noi e per noi. Già dal suo insediamento, il ministro ha ricordato l’importanza dei territori del Centro Italia danneggiati dal terremoto: la cultura e l’identità dei nostri borghi sono uno degli aspetti su cui poggiare il rilancio del nostro Appennino. Un nuovo futuro attraverso la cultura. In questi due comuni, la ricostruzione privata ha visto un cambio di passo negli ultimi due anni: una strategia e un’operatività concrete. La cultura è un asse portante della strategia di rilancio post sisma, e con Next Appennino stiamo investendo per trasformare identità e storia in sviluppo, lavoro e coesione sociale».

Il sindaco di Urbisaglia ha espresso soddisfazione: «Un grande orgoglio: il cuore pulsante di Urbisaglia ha ancora tanto da scrivere. La Rocca, rimessa a nuovo dopo il sisma e riaperta da un anno, è solo uno dei tanti monumenti che raccontano la nostra storia e il nostro territorio».

Il sindaco di Ripe San Ginesio ha aggiunto: «Una visita gradita quella del ministro, che ha origini nel nostro comune. Il territorio riparte anche grazie all’impegno del commissario al sisma 2016. Insieme a Loro Piceno e Colmurano abbiamo vinto un bando per i borghi, un’occasione concreta di valorizzazione e sviluppo per la nostra comunità dopo il terremoto».