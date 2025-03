Matelica, il Centro femminile intitolato a Maria Fiorella Conti. Il sindaco: «La sua eredità un tesoro da tramandare»

MATELICA – Il Centro Italiano Femminile (CIF) in occasione della festa della donna ha intitolato la propria sede a Maria Fiorella Conti, donna ricca di cultura, morta l’anno scorso a 84 anni.

Scrittrice, giornalista, professoressa ed ex sindaco di Matelica dal 1975 al 1980, Maria Fiorella Conti, illustre cittadina matelicese è stata il primo sindaco donna di un comune della provincia di Macerata. Nel corso dell’evento, la presidente provinciale CIF Franca Riccioni ha presentato la relazione “80 anni di CIF: la storia delle donne dal silenzio alla parola”.

Sede CIF intitolata a Maria Fiorella Conti

L’intervento del sindaco Denis Cingolani

Il sindaco di Matelica Denis Cingolani ha preso parte all’inaugurazione della targa dedicata a Maria Fiorella Conti: «Credo che quasi tutti i presenti ricordino con affetto la figura della professoressa Conti. Purtroppo poco più di un anno fa ci ha lasciato, ma la sua eredità è un tesoro da tramandare e ricordare, come è da non dimenticare il suo grandissimo amore che aveva verso Matelica ed il mondo della cultura. Il suo impegno civico è un faro lucente in un mare in tempesta e assume un significato ancora più importante in una giornata come quella dell’8 marzo.

Sono onorato di presenziare a questa intitolazione e spero che il Cif e la comunità matelicese in generale, non dimentichino la figura di Maria Fiorella Conti onorando la sua memoria con iniziative come questa e con approfondimenti culturali che rispecchino il suo infinito impegno e la sua infinita passione dimostrata in tutto l’arco della sua vita».