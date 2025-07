Macerata, Massimo Ranieri ritorna allo Sferisterio: «Nelle Marche ho realizzato un sogno importante»

MACERATA – Massimo Ranieri è uno dei cantanti più prestigiosi della musica italiana, con una carriera di oltre 60 anni alle spalle è riuscito nella grande impresa di lasciare un’impronta nel cuore del pubblico di ogni epoca. Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è inoltre un grande showman, in qualche occasione si è dedicato infatti anche al cinema e al teatro di prosa.

L’artista partenopeo torna sul palco maceratese dello Sferisterio sabato 23 agosto con il suo “Tutti i sogni ancora in volo”, offrendo al pubblico che sarà presente in arena un viaggio attraverso la sua carriera, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Ranieri sarà infatti uno dei nomi di spicco di “Sferisterio Live”, il festival di musica dal vivo organizzato dall’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata, guidato da Riccardo Sacchi, in collaborazione con l’Associazione Sferisterio.

Massimo Ranieri, con la sua disponibilità, raffinatezza e gentilezza, ci ha raccontato come è cambiata la modalità per i giovani di salire alla ribalta, il suo bisogno, da sempre, di salire sul palco ed il legame profondo con le Marche.

Massimo Ranieri Ranieri

Massimo, il tuo esordio risale agli anni ’60, in quello che è stato il periodo del boom della musica pop-melodica. Che ne pensi di quella di oggi, spesso molto distante? Non credi che si stia un po’ perdendo la concezione di “musica italiana” che negli anni ha contraddistinto i nostri artisti all’estero? E… quale consiglio daresti ad un giovane che desidera fare musica?

«Sicuramente la musica, ma anche la canzone in generale, è in un continuo cambiamento perché si alternano le generazione, è giusto che si rinnovi, non se ne potrà mai fare a meno. Quella che manca ai giovani è la “gavetta”, ora partono dalla televisione, invece noi dai matrimoni e dalle feste in piazza. In seguito ci esibivamo al Cantagiro, al Cantaeuropa e a Canzonissima. Adesso invece ci sono i talent show che aiutano i ragazzi sicuramente validi, nel loro percorso ma è importante poi non perdersi in un mondo di… sirene!».

Una carriera solida la tua, successo sì, ma anche tanti sacrifici, con la tua musica sei riuscito ad unire “idealmente” almeno quattro generazioni, qual è il “segreto”?

«A dire la verità a questa domanda non saprei cosa rispondere… dopo tanti anni di carriera però provo ogni volta grandissime emozioni. Il mio pubblico questo lo capisce perfettamente e tutto ciò mi dà ancora più carica. Salire sul palco per me è un bisogno perché Giovanni Calone adolescente e Massimo Ranieri di oggi sono la stessa persona e come dico sempre… sono un operaio dello spettacolo».

“Tutti i sogni ancora in volo” è lo spettacolo che arriverà allo Sferisterio di Macerata il 23 agosto, quanto sei legato alle Marche? Hai qualche bel ricordo relativo a questo territorio?

«Ho tanti bei ricordi legati al territorio marchigiano. In questo spettacolo, “Tutti i sogni ancora in volo”, racconto la mia vita ed esorto tutti a non smettere mai di sognare! Proprio nelle Marche un sogno per me importante è stato realizzato, ovvero la regia di due opere liriche nella meravigliosa arena di Macerata: “Cavalleria Rusticana” e “I Pagliacci”. Amo le Marche dove vivono i miei parenti che spesso vado a trovare, ed è sempre un piacere soggiornarvi anche se per pochi giorni».