Civitanova Marche entra nella Rete dei Comuni Sostenibili

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche compie un passo significativo verso un modello di sviluppo basato su sostenibilità, trasparenza e partecipazione, aderendo ufficialmente alla Rete dei Comuni Sostenibili, la più grande associazione europea di enti locali impegnati nel raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Con questa adesione il Comune rafforza l’impegno avviato negli ultimi anni per integrare i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale nelle proprie politiche, attraverso il monitoraggio volontario con indicatori locali, la pianificazione strategica, la definizione di obiettivi concreti e il coinvolgimento attivo della comunità.

«Con questa scelta, Civitanova si unisce a una rete virtuosa di enti locali che credono in una visione moderna e responsabile della governance pubblica, capace di coniugare crescita, inclusione e rispetto per le future generazioni», ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica. «La Rete dei Comuni Sostenibili rappresenta un’opportunità per rafforzare il lavoro già avviato negli ultimi anni, orientato al miglioramento della qualità della vita e alla tutela ambientale. Siamo fieri di farne parte e pronti a contribuire attivamente. La sostenibilità non è più una scelta, ma la condizione necessaria per garantire un futuro equo, sano e vivibile per tutti».

La Rete ha già messo a disposizione del Comune un Vademecum operativo, il logo ufficiale per la comunicazione istituzionale e il materiale grafico per la cartellonistica stradale “Comune Sostenibile”.

«Come assessore ho voluto che la sostenibilità non restasse uno slogan, ma diventasse parte concreta dell’azione amministrativa: l’istituzione del Premio Ambasciatore della Transizione Ecologica, giunto alla terza edizione, ne è la dimostrazione», ha dichiarato l’assessore alla Transizione Ecologica Roberta Belletti. «Un progetto che ha coinvolto studenti, associazioni, imprese e cittadini in un percorso di formazione, confronto e proposta, dando voce a idee realizzabili e innovative per il futuro del nostro territorio. Entrare nella Rete significa rafforzare questo impegno con strumenti di valutazione condivisi e un confronto costante con altre realtà virtuose. È un riconoscimento al lavoro fatto, ma anche uno stimolo a fare ancora di più, con responsabilità e visione condivisa».