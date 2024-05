Civitanova Marche, giovedì 16 maggio passa il Giro d’Italia: scuole e strade chiuse

CIVITANOVA MARCHE – La carovana rosa del Giro d’Italia passa per Civitanova: chiuse le scuole per la giornata di giovedì 16 maggio. Attenzione alla viabilità, strade chiuse.

L’ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Ciarapica prevede, per la giornata di giovedì 16 maggio, «la sospensione delle attività didattiche degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado cittadini, oltre che delle Scuole parificate aventi sede nel Comune, a causa dei blocchi alla circolazione di mezzi connessi al passaggio della 12esima tappa del Giro d’Italia».

La carovana pubblicitaria, rappresentata da circa 30 mezzi pubblicitari omologati e regolarmente targati, transita almeno 1 ora e 30 minuti prima del passaggio della gara professionistica nel rispetto delle norme del Codice della Strada, seguendo lo stesso percorso dei ciclisti professionisti ed effettuerà una breve sosta in Piazza Don Eliseo Scorolli. Questo il percorso, con i ciclisti che arriveranno da sud percorrendo via Martiri di Belfiore, rotatoria ex Pellegrini, via A. Moro, via Montenero, Piazzale Italia, Lungomare Piermanni, via S. di Santarosa, via Trento, viale G. Matteotti, piazza Verdi, via IV Novembre, intersezione del sottopasso Broccolo, via M. Polo, SP27 Civitanova Marche-Fontespina, via XXIV Maggio, strada del Pincio, SP10 direzione Montecosaro fino al bivio per loc. S. Giacomo, con ingresso nel territorio di Civitanova Marche previsto a partire dalle ore 13.43.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade e la circolazione, previsto il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 7 alle ore 15, e comunque fino al termine della gara ciclistica, nelle vie Montenero, entrambe le corsie, piazzale Italia, corsia est, lungomare sud, corsia est, via Santorre di Santarosa, via Trento, nel tratto compreso tra via L. da Vinci e viale Matteotti, viale Matteotti, lato ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trento e la rotatoria di piazza Verdi, piazzale don Eliseo Scorolli, parcheggio antistante concessione La Contessa, lati est e ovest, parcheggio adiacente piazza Verdi, via IV novembre, lato ovest, via XXIV maggio lato sud tratto via Fonte S. Pietro, via Corridoni, via Del Pincio, nel tratto compreso tra i civici 30 e 68 lato nord /est e area di parcheggio sottostante la strada del cimitero. Previsto il divieto di transito per tutti i veicoli a partire da due ore e trenta minuti prima del transito della gara previsto per le ore 13.43 fino al termine della stessa lungo tutto il percorso della corsa.