Camerino, il sindaco: «750 mila euro per la sistemazione della regimazione delle acque»

CAMERINO – Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, sui suoi canali social, nel corso della rubrica “A tu per tu con voi”, ha toccato il tema delle opere infrastrutturali e della ricostruzione post sisma 2016, argomenti centrali per l’intero territorio.

«Giorni importanti questi, grazie alla Regione Marche, all’assessore Aguzzi ed al vicepresidente Pasqui, abbiamo avuto un finanziamento di 750 mila euro – ha svelato il primo cittadino Lucarelli – per la sistemazione della regimazione delle acque, del fosso che costeggia la strada de “Le Calvie” che da tanti anni viene regolata da un semaforo. Quindi questa cifra ci permetterà di mettere in sicurezza quel versante. Sempre dal punto di vista regionale, altri due importanti finanziamenti.

Il primo per la sistemazione del fosso di Palente, ossia quello che costeggia la strada che conduce alla caserma dei Vigili del Fuoco, e che ad oggi è oggetto dei lavori della Pedemontana. Questo finanziamento ci permetterà di sistemare tutto l’alveo e quindi di risistemare anche l’affluenza idrica del fosso cosicché anche i lavori della Pedemontana si possano concludere. Secondo altro importante fenomeno dovuto anche ai danni dell’alluvione del 2022, è la sistemazione del ponte della strada comunale che conduce a Rocca d’Ajello. La Regione Marche in un primo momento aveva delegato al consorzio di bonifica per un intervento di realizzazione del ponte, progetto che è arrivato ad oltre 4 milioni di euro. Il Comune si è proposto quindi di arrivare a una progettazione anche meno esosa per poter risolvere la problematica. Proprio nei giorni scorsi la Regione ha finanziato la progettazione in capo al Comune e quindi c’è stato un altro finanziamento di 75mila euro che ci permetterà nelle prossime settimane di redigere la progettazione, che intendiamo completare in tempi brevissimi».

Roberto Lucarelli ha anche fatto un punto in merito alla ricostruzione post sisma 2016, centrale per un comune fortemente colpito come quello camerte: «Il 31 luglio abbiamo avuto la conferenza permanente di Banca Marche, un progetto importante che da 2,5 milioni di euro è passato ad oltre 7 milioni di euro. Il progetto definitivo sta andando avanti in maniera importante grazie alla sinergia ed al lavoro che si sta facendo con la Regione, sia con il commissario Castelli, proprio ieri abbiamo fatto un’altra cabina di coordinamento rivolta agli argomenti della ricostruzione. Quindi il progetto di Banca Marche segna un passo importante verso quella che è la ricostruzione pubblica. L’intenzione è quella di arrivare nel giro di 60 giorni ad avere il progetto esecutivo pronto, per poi procedere con l’appalto dei lavori entro il 2025».