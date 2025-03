Camerino, il sindaco: «Apertura del tratto di via Favorino in direzione Polo del Granelli? Complicata. Ecco perché»

Al sindaco Lucarelli è stato chiesto quando sarà aperta via Favorino in direzione del Polo del Granelli, partendo dall’ex hotel “I Duchi”. Ecco la risposta

Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli oggi è intervenuto nella rubrica A tu per tu con voi sui suoi canali social, rispondendo alle domande fatte dai cittadini in questo quinto appuntamento. In una città così fortemente colpita e devastata dal sisma del 2016, la ricostruzione resta il tema al centro.

Al sindaco è stato chiesto quando verrà aperta via Favorino in direzione del Polo del Granelli, partendo dall’ex hotel “I Duchi”. «Per quanto riguarda l’apertura di via Favorino, ossia del tratto tra l’ex hotel “I Duchi” ed il Polo del Granelli, sicuramente ci vorrà ancora qualche giorno perché l’amministrazione deve seguire l’ultimo intervento di messa in sicurezza di alcuni edifici. Edifici per la quale messa in sicurezza, a giorni avremo il decreto da parte dell’USR. Poi le procedure di affidamento dell’intervento per andare a realizzarlo», ha detto Lucarelli.

«Sicuramente l’apertura di quel tratto di via sarà un’apertura complicata perché in questi giorni, come potrete vedere, inizieranno sia i lavori dell’albergo de “I Duchi”, che quindi andranno a insistere su quella viabilità, così come anche la demolizione del Palazzo Granelli e la demolizione di un altro edificio. Quindi, completate queste opere, laddove i cantieri di ricostruzione lo permettano, potrà essere riaperto anche questo ultimo tratto di via Favorino».