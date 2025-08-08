Camerino, riapre l’ufficio postale con nuovi spazi

Chiuso per lavori di adeguamento, per aderire al progetto Polis, riapre i battenti. Il sindaco Lucarelli: «La solita e sterile polemica proposta sui social la lasciamo a chi, ormai per missione personale, fa e ha fatto solo questo»

CAMERINO – Domani (sabato 9 agosto) riapre l’Ufficio postale di Camerino (Mc), situato presso il Sottocorte Village, dopo i lavori di adeguamento necessari per poter aderire al progetto Polis. Con nuovi spazi e servizi innovativi.

Il Comune di Camerino, infatti, è stato selezionato da Poste Italiane S.p.A. per partecipare al progetto Polis, nell’ambito del Piano Complementare PNRR, promosso dal Governo. Il progetto mira a migliorare l’accesso ai servizi digitali e fisici della pubblica amministrazione nei piccoli centri, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale. In particolare, l’Ufficio Postale del Comune è stato ristrutturato per offrire nuovi spazi e servizi innovativi, inclusi quelli legati all’INPS, all’ANPR e al rilascio di passaporti elettronici.

«In considerazione dell’importanza dei servizi offerti alla popolazione dal nostro Ufficio Postale – spiega il sindaco Roberto Lucarelli – ci siamo confrontati quasi quotidianamente con i vertici di Poste Italiane per controllare l’avanzamento dei lavori. I lavori di ammodernamento del nostro ufficio postale, necessari per far parte del progetto Polis, sono sicuramente in quell’ottica di buona amministrazione rivolta a dare servizi sempre più di eccellenza per tutto il territorio. Questo intervento permetterà di stare al passo con i tempi, soprattutto per anziani, studenti e altri, che così potranno usufruire delle novità dell’Ufficio Postale di Camerino, ancora più rivolte all’inclusione e a servizi sempre più facilmente fruibili».

«La priorità per l’amministrazione comunale – prosegue Lucarelli – era che i lavori si concludessero nei tempi comunicati da Poste Italiane S.p.A. per limitare il disagio degli utenti, obbiettivo più che raggiunto. Ringraziamo Poste Italiane S.p.A. per questa opportunità che ha voluto darci e per la collaborazione. Non posso che ringraziare anche il direttore dell’ufficio postale di Camerino per la collaborazione dimostrata, e augurare a tutto il personale un buon lavoro in un ambiente rinnovato».

«La solita e sterile polemica proposta sui social nei giorni scorsi – conclude il sindaco di Camerino – e che tira in ballo la disattenzione dell’amministrazione comunale nei confronti del territorio la lasciamo a chi, ormai per missione personale, fa e ha fatto solo questo e a chi, solo in questo periodo, non ha altro da fare e quindi si può permettere di polemizzare, girando per cantieri e per mercati a caccia di consensi».