Camerino, la nuova campagna di Unicam per le immatricolazioni parla di futuro e crescita

CAMERINO – È stata presentata oggi la nuova campagna di comunicazione dell’Università di Camerino in vista delle immatricolazioni per l’anno accademico 2025/2026. Il nuovo claim scelto, “Studia dove tutto parla di futuro. Vivi dove tutto ti parla di te”, racconta con l’esperienza universitaria in Unicam: un percorso di crescita accademica e personale all’interno di una comunità dinamica, inclusiva e radicata in un territorio unico.

A illustrare la campagna è stato il rettore Graziano Leoni, affiancato dal pro rettore vicario Emanuele Tondi e dalla prorettrice alla didattica Giulia Bonacucina, che ha sottolineato il significato profondo del messaggio.

«Con questo nuovo claim – ha affermato il Rettore Leoni – vogliamo comunicare ciò che rende Unicam davvero speciale: la capacità di guardare avanti, offrendo una formazione d’eccellenza, e allo stesso tempo mettere al centro le persone, valorizzando il vissuto di ogni studente. A Camerino si viene per studiare, ma si resta per crescere, condividere, costruire legami. Unicam è una scelta di qualità e di vita».

La campagna si sviluppa attraverso un concept visivo e narrativo che unisce innovazione e identità. Le immagini raccontano la vita delle studentesse e degli studenti nei luoghi simbolo dell’ateneo e della città di Camerino, con particolare attenzione agli spazi di studio, ai laboratori, al campus e al paesaggio marchigiano che fa da sfondo alla quotidianità universitaria, ed è stata pensata per parlare direttamente ai giovani e alle loro famiglie, valorizzando la scelta di Unicam come un investimento sul futuro, in un contesto stimolante, sicuro e a misura di persona.

Testimonial per la campagna di quest’anno sono stati Enrico Ulissi, Edoardo Pettinari, Greta Bresolin, Danilo Gabrielloni, Costanza Punzi, Matteo Machella, Beatrice Cetroni, Leonardo Rossetti, Maria Romano.

«Siamo pronti ad accogliere studentesse e studenti – ha proseguito il Rettore Leoni – con tutti i nostri servizi, agevolazioni, borse di studio, alloggi sempre più numerosi grazie al nuovo progetto dello studentato diffuso, che si affiancano alla nostra offerta formativa di altissima qualità».

«Anche quest’anno abbiamo poi – ha concluso il rettore prof. Graziano Leoni – importanti novità anche per quanto riguarda la didattica. Sarà attivato il corso di laurea magistrale in “Scienza e innovazione del cibo”, un percorso biennale pensato per formare figure professionali altamente qualificate nell’ambito dell’innovazione alimentare, con solide basi scientifiche e una visione multidisciplinare. Proseguirà la sperimentazione con la didattica innovativa nel mondo della realtà aumentata: il corso di laboratorio di chimica generale per i corsi di laurea in Chimica e in Scienza dei materiali sarà effettuato proprio grazie alla realtà immersiva e questo ci consentirà di evitare qualsiasi problema di sicurezza e di spazi.

Infine, come è ormai noto, il tradizionale test d’ingresso per l’accesso al corso di Medicina Veterinaria viene sostituito da un sistema basato su un semestre di studio universitario, che sarà attivo presso la sede di Matelica. Contemporaneamente siamo in grado di offrire comunque corsi affini di alta qualità per coloro che ci sceglieranno».

Dallo scorso 1 luglio è dunque possibile iscriversi a uno dei numerosi corsi di laurea attivati dalle cinque Scuole di Ateneo: Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie.

Nel periodo estivo sono previsti numerosi appuntamenti di orientamento per scoprire Unicam: scegliendo tra Porte Aperte, Open Day e Laboratori Aperti, si avrà l’opportunità di fare visite guidate dei nostri campus, incontrare docenti e studenti attuali, assistere a lezioni dimostrative e partecipare a sessioni informative, visitare le strutture all’avanguardia di UNICAM ed i laboratori scientifici.