Macerata, attraversa la strada di corsa. Giovane travolto da un’auto

Il 23enne sarebbe sbucato da dietro una siepe e l'auto non sarebbe riuscita a evitarlo. Il ragazzo è stato ricoverato a Torrette in prognosi riservata

MACERATA – Attraversa la strada di corsa e viene travolto da un’auto, grave un giovane di 23 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Bramante, a Piediripa di Macerata, all’altezza del distributore Eni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale che sta sentendo alcuni testimoni, il giovane, un ragazzo straniero, sarebbe sbucato di corsa da dietro una siepe e l’auto, una Golf bianca, non sarebbe riuscita ad evitarlo.

L’impatto è stato piuttosto violento e i medici del 118, intervenuti sul posto per i soccorsi, viste le condizioni del giovane hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il mezzo è atterrato sul campo che si trova poco lontano dal luogo dell’incidente e il 23enne è stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. È in prognosi riservata.