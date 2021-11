Atmosfere natalizie a Castelraimondo, luci e musica in attesa dell’apertura della pista di ghiaccio

CASTELRAIMONDO – È già Natale a Castelraimondo dove, dopo l’accensione delle luminarie accompagnate dai canti dei bambini della scuola “Strampelli”, il paese è pronto a tuffarsi in una serie di appuntamenti che animeranno le feste fino al 6 gennaio. In particolare ci sarà la pista di ghiaccio che sarà terminata e aperta nel giro di pochi giorni. «Quando si sono accese le luci e i bambini hanno iniziato a cantare mi sono emozionato moltissimo – spiega il sindaco Patrizio Leonelli –. Sono stati bravissimi e composti, merito loro, degli insegnanti e del preside. Li ringrazio per questo momento e sono convinto che questi giovani in futuro saranno degli ottimi cittadini».

Gli appuntamenti continueranno domenica 5 dicembre, alle 17.30, quando il coro “Equi Voci” di Urbisaglia insieme al coro polifonico “Santa Cecilia” darà vita a un bellissimo concerto gospel al Lanciano Forum. Mercoledì 8 dicembre, invece, ci sarà un incontro natalizio a cura dell’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese e nella stessa giornata verranno inaugurati i presepi in piazza della Repubblica e nell’atrio del Cinema Manzoni. Giovedì 9 dicembre torna il tradizionale focaraccio a cura del quartiere Feggiani, con l’accensione fissata per le 21. Domenica 12 dicembre spazio, invece, alla terza edizione di “Un Natale da Favola”, a cura dell’associazione Immaginarea. Appuntamento anche con la solidarietà con la vendita dei cuori Telethon; non possono mancare, inoltre, sempre domenica, le castagne e il vin brûlé dell’Associazione Alpini Val Potenza aii giardini pubblici

Venerdì 17 dicembre “Scacco al sindaco”, con il torneo di scacchi in cui ragazzi dell’Istituto “Strampelli” sfideranno il sindaco Leonelli. Domenica 19 dicembre inaugura, invece, il museo nazionale del Costume Folcloristico in via della Croce numero 6. Appuntamento alle 12 con il Gruppo Folcloristico cittadino. Nel pomeriggio, alle 16, decima edizione dei “Babbi Natale in moto” grazie al Moto Club di Castelraimondo. Venerdì 24 dicembre, giorno della vigilia, scambio di auguri dopo la messa di mezzanotte, a cura dell’amministrazione comunale nel porticato della mensa interscolastica. Domenica 26 dicembre mercatino delle festività, in corso Italia dall’alba al tramonto e soprattutto prima giornata dello Street Food Festival, quattro giorni (dal 26 al 30 dicembre) dedicati alla cucina di strada in piazza Dante. Natale è anche musica: alla chiesa della Sacra Famiglia, sempre domenica, appuntamento con il 34esimo “Natale in Concerto” a cura del coro polifonico Santa Cecilia di Castelraimondo. Per la notte di San Silvestro il Comune sta organizzando anche una festa di fine anno presso il Lanciano Forum.

Il 2022 si aprirà con il “Gran Concerto di Capodanno” grazie alla musica del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” nella chiesa della Sacra Famiglia alle 18. Il 6 gennaio, infine, ci sarà il mercatino delle festività in corso Italia, mentre alle 17.30 in piazza Dante, la Befana scenderà in pista, sul ghiaccio, per uno spettacolo unico.