Asta benefica per l’Anfass di Macerata: l’arbitro Sacchi dona le maglie dei campioni della Serie A

In palio le casacche di Ronaldo, Lautaro Martinez, Andrea Belotti e Castrovillari. Il presidente Scarponi: «Questi eventi sono essenziali per la nostra sopravvivenza»

MACERATA – Acquistare la maglia del proprio campione e sostenere i progetti dell’Anfass. Una doppia occasione per regalare un sorriso ai tanti bambini che l’associazione sostiene con il suo lavoro, ma questa volta in un modo nuovo. Visto che la pandemia, infatti, non permette di organizzare appuntamenti in presenza, l’Anfass ha pensato a un’asta benefica che si aprirà domani (30 aprile), alle 20:30, sulla sua pagina Facebook.

In palio ci saranno le maglie ufficiali di alcuni campioni della Serie A, collezionate e messe a disposizione dall’arbitro Juan Luca Sacchi e il ricavato dell’asta sarà interamente destinato a finanziare le attività di Anffas Macerata.

«Anffas assiste persone con disabilità e problemi del neurosviluppo per favorirne l’autonomia e l’inclusione sociale; eventi come quello di domani sono essenziali per la sopravvivenza della nostra associazione – spiega il presidente Marco Scarponi -. Il mio ringraziamento, come presidente di Anffas e come cittadino, va a Juan Luca Sacchi per averci donato le maglie ufficiali dei calciatori, a Fjona Cakalli per aver messo a disposizione la sua professionalità e ai nostri amici Cesare Bocci, Tiziana Foschi e Antonio Pisu sempre al nostro fianco. Sarà una sfida all’ultimo minuto, e che vinca il migliore, perché vinceremo tutti».

A tenere a battesimo l’asta “Una maglia per amica”, infatti, oltre a Sacchi ci saranno gli attore Cesare Bocci e Antonio Pisu e Tiziana Foschi, attrice e volto della “Premiata Ditta”. Presenterà l’asta Fjona Cakalli, fondatrice di Techprincess.it, influencer e presentatrice.

Per ottenere le maglie dei più importanti campioni della Serie A come Cristiano Ronaldo della Juventus, Lautaro Martínez dell’Inter, Hakan Çalhanoğlu del Milan, Andrea Belotti del Torino, Luis Muriel dell’Atalanta e Gaetano Castrovilli della Fiorentina basta collegarsi alla pagina dedicata all’asta su eBay For Charity. L’iniziativa proseguirà fino al 10 maggio.