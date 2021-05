L’artista Silvio Irilli all’opera per il sorriso dei bimbi dell’asilo nido di Visso

A quasi cinque anni dal terremoto del 2016, nel piccolo comune di Visso (Mc) nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ancora fortemente lesionato e con tante famiglie nelle SAE (Soluzioni Abitative d’Emergenza), l’unico edificio ancora agibile è l’istituto scolastico in Via Goffredo Jaia. Qui si trovano la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di I° grado e dal 2017 anche l’asilo nido “I Pulcini”, dove dieci bambini da 1 a 3 anni ogni mattina arrivano osservando i resti del paese distrutto, i tetti crollati, gli appartamenti sventrati.

A seguito di una richiesta di aiuto ricevuta dall’educatrice dell’asilo Loredana Dell’Orso, l’artista Silvio Irilli trasformerà i locali dell’asilo dipingendo fiabe e paesaggi, nella speranza di riportare il sorriso sui volti dei bimbi. Torinese, Irilli da molti anni, con il progetto “Ospedali Dipinti” trasforma i reparti di neonatologia, pediatria e oncologia pediatrica, in tutta Italia. «Quando ho ricevuto la richiesta di Loredana e ho ascoltato la sua storia, ho avuto un brivido – fa sapere l’artista – Ho pensato subito di dedicare un grande progetto ai bambini di Visso che potesse far dimenticare loro il contesto di distruzione in cui vivono e farli immergere in un ambiente da favola. Ma per dipingere questa favola, desidero formare una grande squadra dove ognuno possa essere protagonista con una donazione. La firma più importante sarà quella della gente: tutti così potranno dare un segno visibile ai bambini e alle famiglie di Visso».

L’artista torinese Silvio Irilli a Visso

L’Asilo Nido sarà interpretato con un’opera artistica inedita, realizzata su vetrate, pavimenti, soffitti e pareti. E il comune di Visso, dopo aver approvato il progetto, ha concesso il patrocinio per la messa in opera.

«Ringrazio Silvio Irilli per aver preso a cuore la richiesta di dipingere di fiabe e paesaggi il nostro Asilo Nido, – dichiara il sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi – per riportare gioia e serenità a tutti i bambini che hanno vissuto il dramma del terremoto, che si unisce ora all’emergenza Covid-19. In questo momento sentire la vicinanza di chi si impegna moralmente e materialmente ci dà la forza e il coraggio di andare avanti. La base per la rinascita di un piccolo comune come il nostro deve ripartire dai bambini più piccoli».

Il 3 maggio scorso è partita sulla piattaforma di crowdfunding eppela.com la raccolta fondi per la realizzazione del progetto di trasformazione dell’Asilo del paese marchigiano, con il titolo “Ho Visso un sogno – per i bambini dell’asilo I Pulcini“, per una durata di 40 giorni. La campagna, visibile al link www.eppela.com/asilo-di-visso, è accompagnata da un video in cui l’artista mostra l’effetto prima/dopo dell’Asilo a seguito dell’intervento artistico e dall’hashtag #iosostengolasilodivisso per la comunicazione via social.