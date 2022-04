Macerata, 73 arresti e quasi 50 chili di droga sequestrati dalla polizia nel 2021

MACERATA – In occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato sono stati diffusi i dati relativi all’attività svolta nel 2021 nella provincia di Macerata: in totale sono state 73 le persone arrestate, 332 quelle denunciate, 9.139 le violazioni accertate su strada con 173 patenti ritirate, 161 segnalazioni per guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacente, 437 incidenti stradali rilevati, e poi ancora sequestrati quasi 50 chili di droga di cui 41 chili di marijuana e 1,976 di Gbl, la droga dello stupro, 56.412 i Green pass controllati e 246 le sanzioni elevate.

Nello specifico, la Divisione Anticrimine ha emesso avvisi orali nei confronti di 67 persone, 38 sono state allontanate con foglio di via obbligatorio, 32 sono stati i daspo urbani e 11 le persone ammonite di cui quattro per stalking. la polizia giudiziaria ha denunciato all’autorità giudiziaria quasi quattro reati al giorno e in totale 332 persone di cui 34 per stupefacenti, 41 persone segnalate al prefetto come consumatori di droga, 73 arrestati di cui 31 per stupefacenti. In ambito di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati 41 kg di marijuana, 6 kg di hashish, 1,976 kg di gbl, 130 gr di cocaina e 443 gr di eroina. Per quanto riguarda i controlli del Green pass su 672 servizi predisposti sono stati controllati circa 56.412 Green pass ed elevate 246 sanzioni. La polizia Stradale ha accertato 9.139 violazioni, 173 patenti sono state ritirate, 161 segnalazioni effettuate di cui 157 per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, 437 gli incidenti stradali rilevati di cui 9 mortali, 196 con feriti e 232 con soli danni; 30.795 persone sono state identificate e 27.661 i veicoli controllati. La polizia Postale ha perseguito 102 delitti e ha denunciato 31 persone, i reati maggiormente perseguiti sono state le truffe e le frodi informatiche.

Le Volanti hanno eseguito 13.450 controlli su strada nel corso dei quali sono state identificate 19.629 persone, controllati 11.143 veicoli e 17.013 documenti, mentre 4.196 sono stati i controlli eseguiti a persone gravate da misure restrittive. La Divisione amministrativa, sociale e dell’Immigrazione ha rilasciato 2.463 passaporti, 25 nulla osta ad altre questure; 49 titoli e documenti di viaggio per stranieri, 63 dichiarazioni di accompagnamento per minori di 14 anni. Per quanto riguarda il settore delle armi, sono stati rilasciati o rinnovati 676 porti d’arma ad uso caccia e 546 per uso sportivo, mentre 146 sono stati i nulla osta emessi per l’acquisto di armi da detenere in casa. Respinte 8 richieste di porto d’armi per uso caccia o sportivo e 8 sono stati i pareri espressi alla Prefettura per le richieste di porto di pistola. Le autorizzazioni rilasciate in materia di giochi o scommesse sono state 22, due quelle rigettate. Gli operatori della Sezione amministrativa hanno eseguito oltre 14.000 controlli dinamici e 70 approfonditi a pubblici esercizi sanzionandone 6. Eseguito 3 controlli specifici ad armerie; 5 le comunicazioni di notizia di reato inviate all’autorità giudiziaria. Quattro attività commerciali sono state chiuse per violazioni del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e due per violazioni alla normativa Covid 19. Gli stranieri non comunitari soggiornanti in provincia sono 32.533, minori esclusi, di questi 8.829 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.608 per lavoro autonomo, 11.232 per motivi di famiglia e 323 per motivi di studio. I permessi di soggiorno rifiutati o revocati sono stati 89. Sono stati identificati 299 stranieri, di cui 149 provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 128 extra sbarchi.