Shopping serale ed animazione nel mercoledì civitanovese

Al via l'iniziativa organizzata dalla Pro loco in collaborazione con i commercianti e il Comune. Shopping serale e animazione in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – Mercoledì di shopping serale ed animazione in corso Vittorio Emanuele. Questo il programma dell’iniziativa “notti d’estate”, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con i commercianti della zona e l’Assessorato al commercio.

Il debutto è previsto proprio per mercoledì 6 Luglio: per l’occasione spazio a giovani artisti, dj vinil e dj soul funcky disco. Il 13 luglio, invece, ci sarà “La notte della pizzica”, quindi il mercoledì seguente “aria di circo”, con “Sturdust acrobazie sotto le stelle”. Quella del 27 luglio sarà una serata nel segno dei fiori, appunto con l’infiorata dei maestri di arte effimera di Montefiore dell’Aso, mentre il 3 agosto protagonista sarà la musica del maestro Samuele Dutto e dei suoi allievi.

La manifestazione apporterà alcune modifiche alla viabilità, ecco quali: in corso Vittorio Emanuele, più precisamente nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Mazzini, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di soccorso, di polizia e degli autorizzati che espongono il contrassegno rilasciato dalla Pro Loco dalle 20 alle 24. Nei primi quattro stalli di sosta posizionati sul lato ovest della via, a partire da piazza XX Settembre, divieto di sosta con rimozione dalle 19 alle 24, eccetto per i mezzi autorizzati che espongono il contrassegno rilasciato dalla Pro loco. La chiusura e la riapertura al traffico veicolare saranno a cura della stessa Pro loco.