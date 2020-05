Appignano: al via test sierologici alla cittadinanza, mille donati dalla ditta Giessegi

APPIGNANO – Al via da domani, giovedì 7 maggio, i test sierologici sulla popolazione ad Appignano (Mc). Come ha spiegato il sindaco Mariano Calamita, infatti, la ditta Giessegi nei giorni scorsi aveva iniziato a effettuare i test sierologici sui propri dipendenti in vista del rientro in azienda. Il gruppo di minoranza “Su la testa”, venuto a conoscenza dell’iniziativa, ha quindi proposto di valutare la possibilità di estendere la campagna dei test anche ai cittadini di Appignano. La maggioranza ha accolto la proposta approfondendo il progetto, in sinergia con i medici di base, che hanno appoggiato favorevolmente l’iniziativa dato che rappresenta un modo per “mappare” la popolazione e quindi contenere la circolazione del Covid-19. L’azienda, con un grande gesto di solidarietà, ha deciso di donare mille test al comune.

Il sindaco di Appignano Mariano Calamita

«Anche altre realtà imprenditoriali di Appignano hanno mostrato la loro disponibilità ad attivare il progetto e i primi mille test saranno sicuramente implementati da altri nei prossimi giorni – ha sottolineato il primo cittadino -. Fino a ora sono arrivate oltre 500 richieste di adesione all’esame, il quale è in grado di individuare la presenza, nel sangue, delle immunoglobuline. I test sierologici infatti danno il riscontro della presenza di anticorpi che sono di due tipi: gli IgM, che evidenziano che il contagio è ancora in atto, e gli IgG, che si formano, tendenzialmente, dopo 15 giorni dal contagio. In questo modo siamo in grado di capire chi ha incontrato o meno il virus dato che il Covid-19 può manifestarsi anche sotto forme asintomatiche. Così potremmo avere una mappatura di tutta la cittadinanza».

Il test è gratuito e viene eseguito dal personale del Laboratorio Cori di Appignano. La data e l’ora prevista del prelievo – per il quale non serve il digiuno e che verrà effettuato nei locali dell’Avis vicino alla chiesa di San Giovanni – saranno comunicate telefonicamente a chi ha deciso di aderire all’iniziativa. Il risultato del test verrà poi inviato al medico di base che attuerà le prescrizioni sanitarie del caso.

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA

Per aderire è possibile scaricare il modulo che i cittadini troveranno sul sito del Comune, compilarlo e inviarlo all’indirizzo mail segreteria@comune.appignano.mc.it oppure chiamare il mattino, dalle 9 alle 13, i numeri 0733-57521 interno 1 (escluso sabato e festivi) o 366-6510222 (escluso festivi). Dalle 15 alle 18 è possibile chiamate invece il 366-6510222 o il 3666-519334 (escluso festivi).