Appignano in lutto per la scomparsa di Martina Teodori, oggi l’addio alla 22enne. «Aveva sempre un sorriso per tutti»

APPIGNANO – Sarà celebrato oggi (12 luglio), alle 16.30 nella chiesa parrocchiale Gesù Redentore di Appignano, il funerale di Martina Teodori, morta sabato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata, dove era stata ricoverata alcune settimane fa per le precarie condizioni di salute. Lascia la mamma Patrizia, il papà Massimo, il fratello Pierfrancesco, gli zii, i cugini e le cugine.

Lutto ad Appignano, la giovane muore a 22 anni

Un dolore profondo quello che ha segnato la comunità di Appignano, ma anche quella di Macerata dove Martina aveva lavorato e studiato. Dopo le scuole medie nel suo paese, infatti, aveva frequentato l’istituto agrario Garibaldi nel capoluogo. Nel 2017-2018 aveva anche svolto un progetto di alternanza scuola-lavoro per sei mesi nel canile di Macerata, dove ancora tutti la ricordano. Spesso partecipava ai centri estivi organizzati dal Comune e, come ricorda il sindaco Mariano Calamita, «aveva sempre un sorriso per tutti e tutti lo avevano per lei».

«Non ci sono molte parole per accettare e commentare la tragica notizia della morte di Martina – commenta Barbara Vittori, della cooperativa Meridiana che gestisce il canile –. Operatori e volontari sono profondamente addolorati. Negli anni 2017 e 2018, infatti, Martina aveva svolto un progetto di alternanza scuola-lavoro per sei mesi nel canile. Amava gli animali, in particolare i cani, non aveva paura di loro e loro sapevano di non doverla temere. Alla fine del progetto, Martina e la sua mamma Patrizia adottarono anche un cucciolo, il piccolo Magic; il nome era stato scelto proprio da Martina. Un saluto speciale da tutti noi, ma soprattutto dai suoi amici a quattro zampe e un abbraccio di cuore alla mamma Patrizia e alla famiglia».

La salma è stata composta al centro funerario di Macerata.