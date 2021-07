APPIGNANO – Ciclista investito da un’auto, ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato in contrada Verdefiore ad Appignano, intorno alle 10. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della polizia locale di Appignano, l‘uomo (originario di Recanati) è stato urtato da una Fiat Panda, condotta da una donna di 72 anni del posto, ed è stato sbalzato lungo la scarpata che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso il ciclista ma, viste le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona. L’elicottero del soccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, ha poi trasportato il ciclista all’ospedale regionale di Torrette.