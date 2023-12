Apiro, si svela il progetto per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

APIRO – Tre milioni di euro e una nuova struttura presso l’ex campo sportivo di Apiro, che ospiterà il distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco, di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della costituzione. Sarà svelato venerdì 15 dicembre prossimo in Prefettura a Macerata il progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Apiro. Annunciata la presenza del Prefetto di Macerata, dottoressa Isabella Fusiello, e del Commissario Straordinario del Governo per la Riparazione e Ricostruzione, senatore Guido Castelli.

La nuova caserma in progetto per i vigili del fuoco di Apiro

I tre milioni di euro sono stati stanziati con un’ordinanza speciale del Commissario per la Ricostruzione. I dettagli tecnici verranno presentati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, ingegner Mauro Caprarelli, e dal sindaco del Comune di Apiro, dottor Ubaldo Scuppa.

Si tratta di un manufatto innovativo, finanziato con le risorse della ricostruzione post-sisma. La volontà della realizzazione e la conseguente ideazione è stata frutto di un lavoro condiviso dal basso svolto in maniera congiunta dall’amministrazione e dai tecnici del Comune di Apiro e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, con la progettazione affidata a professionisti esterni.

La nuova caserma sorgerà appunto presso l’ex campo sportivo, costituente un’area strategica, in quanto vicina al centro storico e agevole per il rapido avvio degli interventi. Consentirà di favorire e potenziare un servizio di prossimità per la comunità, in un territorio esposto ai rischi sismico, idrico e di incendi, che consen tirà di garantire il soccorso in venti minuti, secondo la strategia nazionale di intervento in caso di emergenze.