APIRO – Con l’arrivo dell’estate, il Parco Acquatico Eldorado di Apiro riapre i suoi cancelli per una stagione che si preannuncia scintillante, tra divertimento, spettacoli e celebrazioni indimenticabili. Un 2025 davvero importante visto il traguardo raggiunto dalla struttura capace di attirare ad Apiro, ogni anno, oltre 50mila visitatori. Il Parco Acquatico, di proprietà del Gruppo Panatta, lo storico marchio del fitness e del bodybuilding, compie infatti 40 anni e ha in serbo per l’occasione uno spettacolo davvero speciale per domenica 22 giugno con “Il Grande Show di Compleanno”. Un’occasione per rendere omaggio alla lunga storia del parco, che da quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per il tempo libero e il turismo dell’entroterra marchigiano con gli scivoli più alti d’Europa, piscine, vasche idromassaggio, campi sportivi e tanti corsi fitness e miniclub per bambini.

Apiro: Eldorado, i miei primi 40 anni. Il Parco Acquatico riaccende i sogni per l’Estate 2025

Da quest’anno, inoltre, c’è anche la possibilità di soggiornare nel nuovo Hotel Eldorado, struttura ricettiva con ben 20 stanze, di cui due suite, e una capacità di accogliere fino a 50 turisti. Il calendario eventi 2025 è stato ufficialmente pubblicato e promette di trasformare ogni weekend in un’esperienza unica, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Pronti, via ed è subito estate con la tradizionale Festa di apertura di sabato 14 giugno. Per domenica 15, spazio al grande spettacolo: il Live Show “Dirty Dancing” porterà sul palco la magia del ballo e del cinema, trasportando il pubblico direttamente negli anni ’60, tra emozioni e coreografie travolgenti. Il 21 giugno sarà la volta dello spettacolo di danza orientale “Epica”.

Giugno si chiude con il Latino Pool Party, la festa latino americana (sabato 28) e con il live show Mary Poppins (domenica 29). Il calendario proseguirà con una varietà di eventi che spazieranno dalla musica alla danza, dal nuoto al taekwondo e al fitness, musical e allo stand comedy. Tra scivoli mozzafiato, piscine cristalline e spazi verdi per il relax, Eldorado rappresenta il luogo ideale dove trascorrere le giornate estive in compagnia. Ma non solo: con la sua offerta culturale ed esperienziale, il parco punta ancora una volta a distinguersi come polmone sociale e aggregativo del territorio, coinvolgendo artisti, performer e famiglie in un dialogo continuo tra svago e bellezza.