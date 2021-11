Apiro, auto esce di strada e si schianta contro un albero. Morto un 92enne, ferite altre tre persone

APIRO – È di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un incidente che si è verificato questo pomeriggio lungo la Provinciale 2, ad Apiro. Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiavano quattro persone, un’Alfa Romeo Stelvio, è finita fuori strada forse a causa della pioggia che aveva reso viscido l’asfalto, e si è andata a schiantare contro un albero.

Ad avere la peggio è stato l’anziano, seduto davanti. Ferite le due donne che si trovavano sedute sui sedili posteriori e il guidatore.

Immediato l’intervento dei vigili dei fuoco, arrivati da Tolentino e Apiro, che hanno estratto gli occupanti dall’abitacolo e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118 e della Piros ma, purtroppo, per il 92enne non c’è stato nulla da fare, ed è morto in ambulanza. Il conducente e una delle due donne sono stati trasferiti all’ospedale Torrette di Ancona, mentre l’altra donna all’ospedale di Jesi, perché le sue condizioni sarebbero meno gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Apiro per ricostruire la dinamica dell’incidente.