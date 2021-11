Anziano scomparso da casa da oltre 24 ore, ricerche in corso a Visso

L'82enne è uscito ieri mattina attorno alle 11 per fare una passeggiata e non è più tornato. A dare l'allarme è stata la figlia

VISSO – È uscito ieri mattina da casa per la solita passeggiata, ma poi non è più tornato. Sono in corso da ore le ricerche di G.R., 82enne residente a Cupi di Visso, uscito dalla propria abitazione dove ancora non ha fatto ritorno. A dare l’allarme ieri è stata la figlia quando non ha visto il padre tornare a casa. L’uomo è uscito intorno alle 11 e, da allora, non si hanno più sue notizie.

Immediate sono scattate le ricerche e, dalle 19 di ieri, la Prefettura ha istituito una cabina di regia direttamente nel Comune di Visso per coordinare gli interventi sul territorio. Impegnati i vigili del fuoco, anche con il supporto delle unità cinofile e fluviali, i Carabinieri forestali del Parco di Sibillini e dl gruppo provinciale di Macerata, i Carabinieri della Compagnia di Camerino, la Guardia di finanza di Camerino e il Soccorso alpino e speleologico. Hanno dato la loro disponibilità anche diversi volontari della Protezione civile. Per le ricerche sono stati impiegati anche dei droni che possono sorvolare la zona dall’alto.

A rendere più difficili le ricerche, oltre al tempo inclemente, anche il fatto che l’82enne non aveva con sé il cellulare quando è uscito. A margine della riunione di coordinamento tenutasi ieri, il Prefetto Flavio Ferdani ha rassicurato la figlia dell’anziano scomparso sull’attenzione che tutte le componenti operative stanno avendo per il caso. Ma finora dell’uomo ancora non si hanno notizie.