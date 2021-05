Vaccini, Saltamartini: «L’avviso che circola per i posti liberi a Civitanova Marche è falso»

L'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini mette in guardia contro messaggi falsi che stanno circolando. Da giugno vaccini anche in farmacia

ANCONA – «L’avviso che circola per i posti liberi a Civitanova Marche è falso». A mettere in guardia sui messaggi falsi relativi alla campagna vaccinale è l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

«La nostra campagna di vaccinazione, pur con le difficoltà derivanti dai rifornimenti di vaccini, sta procedendo speditamente» afferma l’assessore, invitando la popolazione ad acquisire informazioni sulla pagina del portale web della Regione Marche.

«Le informazioni possono essere assunte dal sito della regione Marche – sottolinea Saltamartini – o dal numero verde regionale 800 936 677».

«Dobbiamo ringraziare i marchigiani per l’altissima partecipazione al processo di immunizzazione e il personale del Servizio Sanitario regionale per l’impegno – afferma – . Man mano che il percorso si avvicina al milione di vaccini, almeno nella prima dose, per il mese di giugno-inizio luglio (dipende dai rifornimenti) il sistema si sposterà sui Distretti e sui Medici di famiglia, Pediatri di Libera scelta e nelle farmacie. Tutto questo per riportare alla condizione operativa tutti gli ospedali e i plessi di prossimità».