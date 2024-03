Superbonus, Acquaroli: «Governo ha deciso di salvaguardare misura solo per il cratere sismico»

ANCONA – «Il Governo, nel decreto Superbonus, in fase di emanazione, ha deciso di salvaguardare questa misura solo per il cratere sismico consentendo alla ricostruzione di non avere alcun rischio di interruzione, e questo non è mai stato in dubbio». A dirlo è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli in un post su Facebook.

«Siamo da sempre al fianco delle comunità colpite dal sisma del 2016 e continueremo ad esserlo fino a quando non si tornerà alla normalità – scrive nel post -. Sappiamo quanto profonda sia la ferita che ha lasciato il terremoto e per questo la ricostruzione rappresenta una priorità, a tutti i livelli. Non posso che ringraziare il sottosegretario Lucia Albano, il commissario Guido Castelli, il ministro Giancarlo Giorgetti e tutto il Governo guidato da Giorgia Meloni, perché ancora una volta hanno confermato, nonostante le difficoltà del momento contingente, sensibilità nei confronti di questo tema, vicinanza al nostro territorio e coerenza rispetto a quanto sempre dichiarato».

«Voglio ricordare – conclude – che questo Governo ci ha dimostrato, con misure concrete, più di quanto la nostra regione si sia vista riconoscere in decenni».