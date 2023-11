Prima neve sui Sibillini. Allerta meteo arancione per vento: raffiche fino a tempesta

Un sottile manto ha imbiancato le vette dei Sibillini. Domenica prevista allerta meteo anche per temporali. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio del 5 novembre

ANCONA – Sui Sibillini è scesa la prima ‘spolverata’ di neve. A Pintura di Bolognola e a Frontignano nella notte è scesa una sottilissima coltre di neve che arriva a poco più di un mese dalla riapertura degli impianti sciistici Bolognola Ski fissata per il 7 dicembre.

Questo weekend però gli chalet resteranno chiusi sia a Frontignano che a Bolognola a causa del forte vento che sta sferzando le vette dell’Appennino, tanto che per il pomeriggio di oggi 4 novembre e per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una allerta meteo per vento, temporali e criticità idrogeologica valido dalle 18 di oggi – 4 novembre – alla mezzanotte del 6 novembre.

Per la serata di oggi l’allerta arancione per vento riguarda le zone 1, 2, 3, 5 (fascia montana e alto collinare, zona collinare e costiera settentrionale), mentre sarà gialla sulle zone 2 e 6 (aree costiere e collinari centrali e meridionali). Criticità gialla idrogeologica sulle aree montane e collinari settentrionali e centrali.

Il vento di Garbino è tornato sulle Marche e dalla serata di oggi soffierà con raffiche fino a tempesta (100Km/h) su tutta la fascia altocollinare e montana e fino a burrasca forte (88km/h) sulla fascia collinare. Le aree costiere settentrionali e centrali saranno spazzate da venti di burrasca.

Per la giornata di domenica, tutto il territorio regionale sarà interessato da raffiche fino a tempesta sulla fascia altocollinare e montana e fino a burrasca forte nelle altre zone, l’allerta per vento è arancione su tutto il territorio nella giornata di domani.

I temporali inizieranno ad abbattersi sulle Marche già da stasera a partire dalle zone alto-collinari e montane, specie le centro settentrionali. Domenica i fenomeni saranno anche di forte intensità in spostamento da nord verso sud. Le precipitazioni saranno sparse su tutta la fascia montana e altocollinare, isolate sulla fascia costiera. Dal pomeriggio i fenomeni saranno in esaurimento.