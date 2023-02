Pian dell’Elmo, bambino di sei anni scivola all’uscita della Grotta di San Francesco: ricerche in corso

A lanciare l'allarme attorno alle 14:45 di oggi sono stati i genitori. La famiglia era sul Monte San Vicino per una escursione, quando il piccolo è scivolato forse per la neve

ANCONA – Gli uomini del soccorso alpino e speleologico delle Marche sono impegnati dalle 14:45 di oggi – 11 febbraio – nella ricerca di un bambino di sei anni scomparso nella zona della Grotta di San Francesco in zona Pian dell’Elmo, nella Riserva del Monte San Vicino, in provincia di Macerata. A lanciare l’allarme sarebbero stati i genitori del bambino.

Da quanto si apprende il piccolo e i genitori erano in quella zona per una escursione, quando il bambino sarebbe scivolato all’uscita della grotta per poi sparire dalla vista dei suoi famigliari. Secondo una prima ricostruzione a provocare lo scivolamento del bambino potrebbe essere stata la neve che ricopre l’area del San Vicino.

Nelle ricerche sono impegnati tutti gli uomini disponibili delle squadre alpine del soccorso alpino e speleologico delle Marche da Ancona, Macerata Ascoli Piceno e Montefortino, insieme alle squadre speleologiche del soccorso alpino e speleologico delle Marche dall’Anconetano. Icaro 02 proveniente da Fabriano ha sorvolato la zona delle ricerche. Impegnati anche vigili del fuoco e unità cinofile. Le ricerche sono tutt’ora in corso.