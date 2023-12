Neve, Babbo Natale in seggiovia e l’albero più alto in quota: sui Sibillini l’Immacolata da il via alle festività

Frontignano e Bolognola sono pronte per l'avvio della stagione invernale. Sui Sibillini tanti gli eventi in questo weekend di ponte, che danno avvio alle festività natalizie. Riaprono i tapis roulant dei campi scuola a Bolognola e Frontignano

ANCONA – Anche nelle Marche si torna ad indossare gli sci. Con il ponte dell’Immacolata che prende avvio oggi – 8 dicembre – si comincia a respirare il clima natalizio e le vette degli Appennini marchigiani imbiancate dalla neve, regalano uno spettacolo, amato non solo dagli appassionati dello sci, ma anche dai bambini. E proprio ai più piccoli e alle famiglie sono dedicate una serie di iniziative.

L’atmosfera del Natale in vetta

Babbo Natale al villaggio a Frontignano

A Frontignano, all’arrivo della seggiovia Le Saliere è stato allestito un villaggio di Babbo Natale, con mercatini e un bosco dei folletti. Alle ore 15, oggi, domani e domenica 10 dicembre, al villaggio è previsto l’arrivo di Babbo Natale in seggiovia che accoglierà i bambini nella sua casetta, dove i più piccoli potranno lasciare le loro letterine. Un appuntamento che si ripeterà ogni weekend e che, da Natale all’Epifania, vedrà Babbo Natale salire tutti i giorni in seggiovia per poi incontrare i bambini.

Al Rifugio Le Saliere gli eventi dedicati alla movida: oggi e per tutto il weekend l’appuntamento dedicato ai giovani, ma anche alle famiglie, rallegrato da vin brulé e castagne, per scaldarsi con gusto, e da cene in quota. A Bolognola il catalizzatore della movida è rappresentato dallo ZChalet, che domenica 10 dicembre vedrà la presenza di un ospite d’eccezione: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Pierpapolo Pretrelli. Oggi pomeriggio alle 17,30 a Bolognola l’accensione dell’albero più alto in quota delle Marche (1.450 metri).

Piste e divertimenti

L’innevamento nelle piste di Bolognola

A Bolognola è in corso da alcuni giorni l’innevamento programmato delle piste, il manto nevoso è infatti ancora troppo sottile, ma intanto da oggi riapre il tapis roulant del campo scuola e si potrà tornare ad indossare gli sci. Anche a Frontignano riapre il tapis roulant del campo scuola e la stagione sciistica prende avvio, anche se al momento solo per i principianti. Con la seggiovia Le Saliere si potrà raggiungere il rifugio e il campo scuola.

Gli operatori sono pronti. «Si torna in montagna con tante attività – dice Francesco Cangiotti amministratore delegato di BolognolaSki che gestisce gli impianti di Frontignano e Bolognola – Ci aspettiamo dall’Immacolata all’Epifania una buona affluenza, già dal weekend scorso c’è stato il pienone, c’è voglia di montagna, indipendentemente dal manto nevoso e dallo sci. Le cene in quota nei rifugi, il villaggio di Babbo Natale e le feste stanno attirando molto, sia i giovani che le famiglie».

Gli operatori hanno puntato su tariffe giornaliere concorrenziali. «Abbiamo lasciato le tariffe giornalieri più o meno invariate – spiega – da noi lo sci è low cost rispetto a realtà più grandi del Nord Italia come le Dolomiti, o del Centro come l’Abruzzo. Il nostro abbonamento giornaliero a Frontignano e Bolognola costa 26euro, la metà rispetto alle piste dell’Abruzzo, mentre il divario è ancora più consistente rispetto alle Dolimiti dove si spendono 80euro circa. L’anno scorso abbiamo avuto un incremento delle presenze specie nei giorni infrasettimanali, questo per noi è un dato molto positivo – spiega l’ad di BolognolaSki – perché le stazioni piccole come le nostre nel fine settimana si sovraccaricano di presenze, mentre nei giorni infrasettimanali si può godere al meglio delle piste senza file e problemi di parcheggio». Tra le novità introdotte da questa stagione invernale, una App che si può scaricare sul telefonino con lo skipass per evitare le file (a Frontignano), mentre su Bolognola è online e anche qui niente coda per sciare, perché non serve passare in biglietteria.