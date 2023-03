Istituto Italiano per l’Asia, il presidente Morgoni: «L’ambasciatore dell’Azerbaigian la prossima settimana nelle Marche»

L'ambasciatore Rashad Aslanov sarà in visita il 14 e 15 marzo. Incontro in Regione, in Confindustria Macerata e al Centro Studi Leopardiani di Recanati. Morgoni annuncia anche che è al lavoro per organizzare una visita dell'ambasciatore del Pakistan

ANCONA – «L’ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’Azerbaigian Rashad Aslanov sarà in visita nelle Marche la prossima settimana nelle giornate del 14 e 15 marzo». Lo annuncia il presidente di ISIA, Istituto Italiano per l’Asia, onorevole Mario Morgoni. L’ambasciatore, accompagnato dal parlamentare marchigiano, avrà una serie di incontri istituzionali: in Regione con il presidente Francesco Acquaroli, con Confindustria Macerata e con il Centro Studi Leopardiani di Recanati «per una collaborazione culturale. L’Azerbaigian è un Paese importante, in crescita, e quello che tra le altre cose, con le forniture di gas ci ha aiutato in modo significativo ad affrontare la grave crisi energetica».

Morgoni annuncia anche di stare lavorando alla «pianificazione di una visita nelle Marche anche dell’ambasciatore del Pakistan Ali Javed» con il quale ha avuto un incontro ieri 8 marzo a Roma in occasione dei 75 anni di relazioni diplomatiche ufficiali. Erano presenti anche Flavio Corradini, professore ordinario di Informatica all’Università di Camerino, Domenico Palmieri, segretario generale di ISIA, Ajmal Shahid e CH Farooq Naveed imprenditori di origine pakistana residenti in Italia, in rappresentanza di PAC FEDERATION ITALIA insieme a CH Bashir Amra. Ha partecipato all’incontro Khalid Hanif, Consigliere economico dell’Ambasciata del Pakistan in Italia.

L’Ambasciatore Javed ha sottolineato gli ottimi rapporti esistenti tra i Italia e Pakistan, evidenziando che, tra i Paesi occidentali, l’Italia è considerato il Paese più amico e in cui vive una comunità di circa 300.000 pakistani. «Il Pakistan – spiega Morgoni – è uno tra i Paesi asiatici più popolosi e la cui economia è in forte crescita. Lavoriamo per sviluppare i legami economici Italia-Pakistan, con particolare attenzione al regime SPG Plus dell’Unione Europea, il sistema che offre ai paesi in via di sviluppo un particolare incentivo a perseguire lo sviluppo sostenibile».

Tra i temi trattati nel corso dell’incontro, la situazione degli studenti pakistani residenti in Italia e le problematiche legate al rilascio dei visti, con le difficoltà per i vincitori di dottorati. Temi per i quali Morgoni si è offerto di mediare con i parlamentari italiani per cercare possibili soluzioni normative per migliorare il rilascio dei visti.