Fashion, le Marche alla Premiere Classe di Parigi: 17 imprese alla prestigiosa fiera internazionale

ANCONA – Diciassette aziende marchigiane della moda e del tessile alla ‘Premiere Classe’ di Parigi, una delle manifestazioni internazionali più prestigiose del fashion in programma dal 3 al 6 marzo. La delegazione regionale, guidata dall’assessore alle Attività Produttive e all’Internazionalizzazione Andrea Maria Antonini, accompagnato dal direttore dell’Atim Marco Bruschini, dalla dirigente del Servizio regionale competente Stefania Bussoletti e dal direttore dell’Ice Luigi Ferrelli, ha fatto visita, in mattinata, agli stand delle aziende marchigiane che sono state selezionate per esporre alla manifestazione.

Obiettivo della presenza dell’amministrazione regionale all’evento è, non solo quello di presentare ad addetti ai lavori, esperti e imprenditori le eccellenze marchigiane nel campo del tessile, della moda, della pelletteria e del calzaturiero, ma anche di promuovere, ancora di più, i rapporti commerciali e gli interscambi fra le Marche e un mercato di straordinario interesse mondiale come quello d’oltre Alpe, fa sapere la Regione in una nota.

«Sull’onda del fattivo incontro avvenuto, ieri, nella sede dell’Ambasciata italiana nel corso del quale sono state gettate le basi per due iniziative di grande interesse e respiro internazionale come l’evento inaugurale per la tratta aerea Ancona-Parigi e la Settimana della cucina italiana a novembre con protagonista la nostra regione – ha sottolineato l’assessore Antonini – si prosegue, con altrettanto entusiasmo e attenzione, anche in questa seconda giornata a Parigi supportando le nostre aziende che, nel settore della moda e del fashion, sono da sempre sinonimo di qualità e creatività. Una presenza delle nostre aziende alla Premiere Classe che testimonia ulteriormente la grande intesa tra i due Paesi».

«Non è un caso – ha aggiunto – che proprio la Francia sia stato uno dei principali paesi di destinazione dei nostri prodotti nel tessile, nel calzaturiero e nella moda, come dimostrano gli incredibili numeri delle esportazioni effettuate, da gennaio a settembre, dello scorso anno. Un importante tassello che si aggiunge e che riprova il solido legame tra la nostra regione e un partner europeo di assoluto valore come la Francia».

Nel corso del suo intervento, Antonini ha ribadito la volontà dell’Amministrazione, in base alle linee guida indicate dal presidente Acquaroli, di voler concentrare importanti risorse sia regionali, sia attinte dalla Programmazione comunitaria POR FESR 2021/2027 per consolidare, ancora di più, la presenza delle imprese marchigiane nei mercati esteri, con l’obiettivo di rafforzare la filiera nostrana marchigiana sia in Europa, sia fuori dal Vecchio Continente.