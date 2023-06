Bombe d’acqua sulle Marche, allagamenti e danni. Scuole chiuse a Sforzacosta e Villa Potenza. Nuova allerta meteo

ANCONA – Prorogata l’allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità gialla per temporali che anche oggi – 6 giugno – interesseranno tutto il territorio. L’avviso è valido fino alle 24.

A determinare la situazione di instabilità è una debole depressione che causa lo sviluppo di addensamenti cumuliformi durante le ore più calde della giornata. I rovesci e i temporali sparsi potranno interessare tutto il territorio marchigiano, soprattutto l’area collinare e montana, e potranno verificarsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, localmente anche con forte intensità.

Il capo della Protezione civile regionale Stefano Stefoni, invita la popolazione a prestare «attenzione» con l’allerta gialla ancora in corso, «specialmente se alla guida su strada, per le piogge intense» che potranno interessare il territorio, specie montano.

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte per il prosciugamento di locali seminterrati e di vani ascensori, per piccole frane e alberi pericolanti, a causa delle bombe d’acqua cadute tra il pomeriggio e la serata di ieri. Le zone più colpite sono state quelle del maceratese e dell’anconetano, ma problemi si sono registrati anche a Fano, Fabriano e ad Amandola.

Nelle frazioni di Villa Potenza, Sforzacosta di Macerata e Pollenza in provincia di Macerata i Vigili del fuoco hanno eseguito circa 50 interventi. Scuole chiuse nella giornata di oggi nelle frazioni a Sforzacosta e Villa Potenza per verifiche.

Un intervento dei Vigili del fuoco nella notte

A Sforzacosta ha esondato il fosso Narducci e un nucleo familiare di tre persone è stato evacuato dalla propria abitazione. Il fosso ora è rientrato. Problemi anche a Pollenza e Casette Verdini per smottamenti e strade allagate, e al centro di Macerata dove per allagamenti in alcuni scantinati. Allagata in alcuni punti la strada provinciale Rotelli. Non si segnalano danni ad abitazioni e persone nel maceratese.

Sempre nel maceratese i Vigili del fuoco hanno eseguito nella mattinata di oggi già 11 interventi tra Macerata e Pollenza, mentre in coda una decina di richieste di intervento. In Contrada Sant’Angelo di Tolentino le fiamme rosse stanno lavorando per liberare la sede stradale da un albero caduto.

Nell’anconetano i comuni più colpiti sono stati quelli di Osimo, Filottrano e Polverigi dove le fiamme rosse hanno eseguito circa 40 interventi. Ad Osimo alcune strade anche del centro storico sono state invase dall’acqua. Acqua e fango si sono riversati anche in via Flaminia e via Sbrozzola. Il sindaco di Osimo ha disposto la chiusura dei Tre Archi per verifiche strutturali e di via Sbrozzola. A Fabriano si è aperta una voragine nella frazione di Argignano a causa della bomba d’acqua caduta ieri.

In provincia di Pesaro Urbino ieri si sono registrati allagamenti davanti alla stazione di Fano, dove sulla statale è stato visto anche un gommone. Problemi si sono registrati anche ad Amandola con danni alla viabilità comunale e alle infrastrutture di servizio. Alcuni fossi sono straripati causando difficoltà ad aziende agricole. Frane hanno invaso strade. Chiuse sia ieri che oggi due strade comunali: Friano e Caccianebbia. A Comunanza interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile con le idropompe per l’allagamento di alcuni scantinati.