«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di dare il massimo contributo affinché la ricostruzione post-sisma possa procedere in maniera efficacie e tempestiva», queste le parole di Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, il quale è stato nominato rappresentante dell’ANCI Marche (Associazione Nazionale Comuni Italiani) all’interno della cabina di coordinamento della ricostruzione. La città camerte è una delle più colpite dal sisma del 2016. La nomina è stata ufficializzata martedì 28 gennaio nel corso della seduta del direttivo regionale di ANCI Marche su decisione del presidente Marco Fioravanti.

Il primo cittadino di Camerino ha così espresso tutta la sua gratitudine: «Sono onorato per questa nomina, ringrazio il Presidente dell’ANCI Marche Marco Fioravanti, il Vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, e la Capogruppo di Forza Italia in Regione, Jessica Marcozzi, per il sostegno e la fiducia accordatami. Un ringraziamento particolare va all’On. Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche. Questa nuova responsabilità rappresenta per me un ulteriore stimolo a lavorare con forza per la ricostruzione del nostro territorio».

Lucarelli ha poi aggiunto: «Ringrazio il commissario straordinario sen. Guido Castelli per l’impegno e per il lavoro che sta facendo per le nostre comunità. Mi impegnerò con dedizione per rappresentare al meglio le istanze dei territori e dei cittadini». Questa cabina di coordinamento dedicata alla ricostruzione ha un ruolo cruciale nel definire le strategie e le priorità per rilanciare le aree che sono state fortemente colpite dal terremoto del 2016, ha inoltre come obiettivo la garanzia di un costante dialogo tra istituzioni ed amministrazioni locali.