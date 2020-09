In lizza per la fascia tricolore ci sono Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Narciso Ricotta e Sandro Parcaroli

MACERATA – In aumento l’affluenza per le elezioni amministrative di Macerata dove ha votato il 65,35% degli elettori aventi diritto; nel 2015 aveva votato il 59,01% in un’unica giornata di voto. L’affluenza, alle 12 di ieri, era del 15,22%; alle 19 del 37,76% e alle 23 del 49,15%.

Sono cinque i candidati a sindaco che si contenderanno la fascia tricolore. Roberto Cherubini, candidato del Movimento 5 Stelle, è appoggiato dalla lista dei pentastellati, da MaceratAmica e da Macerata per l’Ambiente; il civico Alberto Cicarè è appoggiato da Strada Comune e da Potere al Popolo; Gabriele Micarelli dalla lista Macerata Lavora; il candidato del centrosinistra Narciso Ricotta dal Pd, Italia Viva, La Nostra Città, Macerata Insieme, Macerata Rinnova, Macerata Bene Comune, La Città di Tutti e I Moderati per Ricotta mentre il candidato del centrodestra Sandro Parcaroli dalla Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Nuovo CDU, Udc, Sandro Parcaroli Sindaco e Civici per il Popolo della Famiglia.

Domani (22 settembre), a partire dalle 9, inizierà lo spoglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% più uno si andrà al ballottaggio previsto per il 4 e 5 ottobre.