Gli alunni del Liceo Da Vinci di Civitanova al centro del ‘Progetto accoglienza’

CIVITANOVA MARCHE- A spasso tra la natura, immersi nello sport e nel divertimento. Si può riassumere così la seconda edizione del ‘Progetto accoglienza’, che, spalmata in dieci differenti giornate tra settembre e ottobre, ha coinvolto quattrocento alunni di tredici prime del liceo ‘Da Vinci’. L’iniziativa, promossa dai dipartimenti di scienze motorie e scienze naturali dell’istituto, ha previsto camminate di cinque chilometri alla pista ciclabile del Chienti, ove gli alunni hanno potuto osservare oltre cinquanta specie tra piante e animali. Poi, la tappa al ‘Moretti village’, per la quale i ragazzi hanno avuto a disposizione svariati campi di basket, pallavolo e calcetto.

L’iniziativa

Per l’occasione, si sono alternati venti insegnanti accompagnatori e non sono mancati «l’entusiasmo e la voglia di divertirsi – spiegano dai dipartimenti della scuola – . Quindi è stato dato il via ad una serie di attività volte a favorire la conoscenza reciproca tra i ragazzi, il rispetto di se stessi e degli altri, l’osservazione dell’ambiente naturale anche attraverso la compilazione di una scheda di rilevamento ambientale, nonché l’importanza di collaborare e cooperare per un obiettivo comune».

L’area della foce del Chienti è oggetto delle attenzioni dei volontari di ‘Civitanova Green Life’. «Grazie al loro lavoro – proseguono – , insegnanti e alunni hanno percorso il sentiero che costeggia la sponda in sinistra idrografica del fiume Chienti, tra pioppi secolari e segni della presenza lasciati da animali quali, tra cui lo scoiattolo, il tasso, il cinghiale, il picchio verde. Per molti studenti, si è trattato della prima uscita in quello che potrebbe diventare il parco fluviale del Chienti e l’esperienza è servita anche per arricchire il bagaglio di conoscenze ed abilità in ambito naturalistico». Al centro ‘Moretti’, gli alunni hanno potuto dedicarsi alle partite di beach volley, calcio a otto, basket, padel e calciobalilla, con coppie miste composte sia dagli alunni che dagli insegnanti.