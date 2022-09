Alluvione, a Civitanova minori danni ma tanti alberi spezzati

CIVITANOVA MARCHE – Alberi abbattuti, caduti a terra o sulle recinzioni delle case. Seppur in misura minore rispetto ad altri centri marchigiani, anche a Civitanova si sono registrati dei danni a causa dei rovesci di ieri e nella notte tra 15 e 16 settembre. Nella zona di villa Eugenia un grande tronco si è spezzato ed è finito sulla recinzione di un’abitazione.

Una vera e propria moria di fusti si è registrata sulla ciclabile del Castellaro e nel parco di via Guerrazzi. In generale, molteplici sono state le segnalazioni dei cittadini sui social e le chiamate ai Vigili del fuoco. La grandine, in città, si è registrata intorno alle 18, poi sono continuati i violenti acquazzoni fino a tarda notte. Nella zona dell’ippodromo Mori, fusti in mezzo alla strada rimossi dalla Protezione civile. Tuttavia non si sono visti sottopassi allagati come in altri Comuni della costa e non sembrano esserci feriti.

Intanto, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha espresso la propria vicinanza ai familiari delle vittime nel senigalliese e nell’ostrense: «Grande dolore per chi ha perso la vita a causa del maltempo che questa notte ha colpito in modo violento la provincia di Ancona. Esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della città piena solidarietà ai marchigiani coinvolti e disponibilità a fornire ogni forma di aiuti e assistenza che si rendessero necessarie».