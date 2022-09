Civitanova, alberi non curati nel rione IV marine: «Pericoli per vetture e pedoni»

CIVITANOVA MARCHE- «Alberi non curati: un pericolo per le auto parcheggiate e per i pedoni». E’ la denuncia dell’ex consigliere comunale Mirella Franco in merito ad alcuni angoli verdi del rione IV marine. In particolare, Franco fa riferimento al boschetto di via Ori, di proprietà delle Autostrade: «L’altro giorno – spiega – un grosso ramo si è staccato dal tronco ed è finito in terra. Per fortuna, non vi era nessuna vettura parcheggiata o qualcuno a piedi sennò sarebbero stati guai seri. I residenti hanno provveduto ad allertare i Vigili del fuoco»

In passato il boschetto era anche meta di bivacchi e degrado, ora fortunatamente non è più così. «Prima spuntavano bilancini e siringhe, ora ad onor del vero queste cose non si notano più. Rimane però il nodo della natura incolta, che andrebbe risolto. Anche perché, in estate è un posto frequentato anche dai turisti e dalle famiglie – aggiunge Franco che abita proprio da quelle parti – che vengono qui per fare un pic nic. Perciò, è bene mettere in sicurezza tutta l’area». Situazione, questa, che tuttavia si ravvisa anche nell’adiacente via delle Fosse: «Pure in quel caso – rimarca – si sono verificati episodi del genere. Quindi sembrerebbe un problema più generale». In quest’ultima circostanza i rischi sono maggiori, dato che la stessa via delle Fosse è una strada di collegamento tra due quartieri, quindi soggetta ad un discreta circolazione stradale.