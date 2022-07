Al via Civitanova Film Festival, la rassegna che incanta la città alta

‘Civitanova film festival’: una rassegna di cinema, ma anche di arte, cultura e poesia. L’ottava edizione dell’iniziativa, animerà i luoghi più caratteristici della città alta dal 9 al 15 luglio, coinvolgendo nel percorso una lunga serie di partner e sponsor, oltre che ospiti illustri. Come il poeta Umberto Piersanti, il documentarista Joshua Wahlen, l’autrice Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo, Gianluca Cherubini e Marco Ercole, che proporranno il mondo delle serie televisive all’italiana: Boris. In questa versione 2022 spazio anche alla grafica, con il graphic designer Andrea Rauche il dialogo filosofico traEnrico Maria Ariemma e Arianna Fermani.

Protagonista della rassegna è anche il documentario “Lo mare de Primo”, oltre chele tante pellicole da macinare, con la proiezione di tre perle di lungometraggi, quindici cortometraggi che concorreranno all’ottavo Premio Stelvio Massi e di sei pellicole per Marche in Corto, sezione dedicata ai prodotti Made in Marche.

Il programma vedrà l’inaugurazione, sabato 9 luglio, conl’anteprima di ‘Civitanova film festival’, che si terrà al Caffè del Teatro Cerolini. Qui, alle 18.30, si partirà con unavisita guidata della città Alta a cura dell’Archeoclub e del Centro Studi Civitanovesi. Poi, ci si sposterà (21.15) all’Arena dei Pini, con i saluti istituzionali di apertura e la presentazione, da parte di Andrea Rauch, del suo lavoro Carta&Celluloide, realizzato in collaborazione con il Magma. Quindi, prima proiezione di otto cortometraggi in gara. Dalle 20 a mezzanotte è attivo il Dopo Festival, con un punto ristoro per sorseggiare una birra rinfrescante in compagnia.

La serata di chiusura, invece, è prevista per venerdì 15 luglio: per l’occasione, alle 18.30, l’appuntamento con musica con un aperitivo al Caffè del Teatro Cerolini. Ci saranno i Cadòte con gli allievi del laboratorio musicale Il Palco. All’Arena dei Pini dalle 21.30 il momento delle proiezioni dei corti vincitori e le premiazioni, con l’attrice Monica Belardinelli. Lafesta finaleè in programma al Caffè del Teatro Cerolini alle 23.30 con live music con Aglio, olio e peperoncino, il collaborazione con Il Palco.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.civitanovafilmfestival.it