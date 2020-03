Al Covid-Hospital di Civitanova è nata Annarosa. Il primario: «Professionalità e umanità dell’equipe»

CIVITANOVA – Secondo fiocco rosa al Covid-Hospital di Civitanova: è nata Annarosa. La bambina, venuta alla luce ieri pomeriggio, alle 15:22 da una mamma di Ascoli Piceno positiva al Coronavirus, è stata fatta nascere, con parto naturale, dall’equipe del dottor Filiberto Di Prospero, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia. Questa è la seconda nascita nella Regione Marche dopo il primo parto, avvenuto lo scorso 17 marzo sempre all’ospedale di Civitanova; in quell’occasione una mamma di Ancona positiva al Covid-19 aveva dato alla luce Eva.

«Sia la mamma che la bambina stanno bene – le parole del primario Di Prospero -. La donna, di Ascoli Piceno, era arrivata nei giorni scorsi e aveva dei sintomi febbrili; sottoposta al tampone è poi risultata positiva. Ieri è avvenuto il parto naturale con esito molto soddisfacente ed entrambe stanno bene; ora tentiamo anche di favorire l’allattamento».

«Quello che tutti gli operatori sanitari stanno combattendo è un virus nuovo anche se, al momento, gli studi che sono stati fatti, hanno dimostrato che la trasmissione verticale, quella cioè materno-fetale, è improbabile – ha aggiunto il primario -. Questo è un dato incoraggiante per le donne incinta che sono positive e ce ne sono diverse. Il reparto di Civitanova, oltre ad essere di riferimento regionale, sta anche provvedendo all’allestimento di una struttura di tipo ambulatoriale per l’assistenza di donne positive al Covid-19 in gravidanza».

«Questo per noi sono notizie incoraggianti in un quadro così devastante; cerchiamo di dare un contributo di speranza – ha aggiunto il dottor Di Prospero -. Notizie positive che sono comunque il frutto di un grande lavoro dell’equipe dove tutti danno un contributo di alta professionalità: siamo stati in grado di tenere sotto controllo la situazione della mamma e della bambina arrivando a un parto spontaneo e garantendo umanità e privacy in un momento delicato. Professionalità che oggi stanno mostrando tutti gli operatori sanitari impegnati a combattere l’emergenza».

Al Covid-Hospital di Civitanova sono previsti anche altri parti nei prossimi giorni. «Questo virus lo possiamo superare con l’isolamento e quindi ricordo a tutti che è importantissimo rimanere in casa perché noi, come sistema sanitario, stiamo facendo il massimo» ha concluso il primario.

«Una nota di speranza – ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – in questi giorni così difficili. Benvenuta Annarosa e auguri a tutta la famiglia».