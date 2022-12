Addio a Lauro Costa, era stato presidente di Banca Marche

MACERATA – Si è spento all’età di 71 anni Lauro Costa, già presidente di Banca Marche e per circa 25 anni di Confagricoltura. Era malato da tempo.

Titolare dell’azienda agricola di famiglia, Costa era anche stato nominato nel 2013 Cavaliere al merito della Repubblica. Componente per diversi anni del CdA di Banca Marche, ne era stato eletto presidente nel 2006 e poi era stato confermato in carica per due mandati. Nel 2013 le dimissioni, dopo l’emergere del “buco” nei conti dell’istituto di credito e il via alla vicenda che, in seguito, avrebbe portato alla scomparsa di Banca Marche.

I funerali si terranno martedì 13 dicembre alle 15,30 nella chiesa di Santa Croce a Macerata.