L’Accademia di Belle Arti al Politecnico di Valencia per l’illuminazione di Macerata

Di fronte agli studenti di Architettura del Politecnico di Valencia si è svolta la presentazione dei progetti della Light Design Strategy per la città di Macerata

MACERATA – A Valencia, alla presenza di più di cento studenti di Architettura del Politecnico, si è svolta la presentazione dei progetti della Light Design Strategy per la città di Macerata. Le professoresse Francesca Cecarini (coordinatrice del corso in Light Design) e Mascia Ignazi (coordinatrice del corso di Design & Interior Design) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata hanno illustrato ai futuri architetti un ricco e articolato percorso di lavoro realizzato per la città marchigiana.

Le relazioni presentate hanno avuto momenti di confronto e formazione e sono state accolte con particolare interesse, non solo dagli studenti ma anche dai docenti del Politecnico di Valencia che hanno organizzato e gestito gli incontri, ovvero il professor Luis Bosch Roig e la professoressa Nuria Castilla.

Grazie a questa importante iniziativa saranno possibili accordi futuri tra Accademia e Politecnico, nel quadro dei rispettivi ruoli e competenze, i quali si potranno impegnare in accordi di cooperazione internazionale, a beneficio dei rispettivi studenti e docenti. Sarà possibile anche costruire percorsi di ricerca e di formazione, per potenziare le rispettive offerte formative. A tal fine sono stati presentati alla platea anche i percorsi formativi accademici, e in particolar modo i corsi di Light Design (a cura della professoressa Silvia Battistoni) e di Design & Ecospaces Design (a cura della professoressa Mascia Ignazi).

Particolare soddisfazione è stata espressa dalla direttrice dell’Accademia, la professoressa Rossella Ghezzi, per i risultati ottenuti dai docenti dell’Accademia e per una iniziativa che innesca un nuovo modello di collaborazione con una prestigiosa università estera, per future attività didattiche, formative e di ricerca.