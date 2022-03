Abbandono dei rifiuti a Macerata, 40 multe in 2 mesi. «L’ambiente e il decoro sono una priorità dell’amministrazione»

Intensa l'attività della polizia locale che ha multato anche tre proprietari di cani che non hanno raccolto le deiezioni dei loro animali. Il comandante Doria: «Impiegati anche agenti in borghese»

MACERATA – Non solo le zone periferiche, ma anche il centro storico oramai è soggetto a fenomeni di abbandono dei rifiuti. Sacchetti lasciati al di là dei giorni e degli orari previsti, da qualcuno che pensa di non essere scoperto. Ma all’occhio della polizia locale, attraverso gli agenti, sia in divisa che in borghese, e delle telecamere molti fenomeni non sono sfuggiti. Sono, infatti, 40 le multe elevate nei primi due mesi dell’anno, a cui se ne aggiungono altre tre fatte a proprietari indisciplinati di cani che non hanno raccolto le deiezioni dei loro animali.

«Nei primi due mesi del 2022, agenti in borghese e non, hanno proseguito l’attività di controllo sui diversi aspetti che concorrono alla tutela ambientale – spiega il comandante della polizia locale, Danilo Doria –. Sotto la lente il conferimento dei rifiuti e il rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani. Un impegno, quello della polizia locale, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e a indirizzare corretti comportamenti da parte dei cittadini anche nei confronti delle disposizioni relative ai cani».

Per quanto riguarda il non corretto conferimento e l’abbandono dei rifiuti, compresi quelli edili, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico ma anche a zone limitrofe e periferiche. I verbali stilati, e quindi le violazioni accertate, in totale sono stati 40 e hanno riguardato le vie Manzoni, Pergolesi, Foscolo, Cincinelli, Severini, Borghi, Robusti e le contrade Corneto e Rotacupa. Ulteriori controlli sono stati effettuati con l’ausilio della telecamera mobile, nel pieno rispetto della privacy, ovvero in via Verdi, via Cincinelli e nelle contrade Montalbano, Corneto e Mozzavinci.

«L’ambiente, la qualità e il decoro continuano a essere una delle priorità di questa amministrazione comunale – conclude l’assessore Paolo Renna – e il nostro impegno è quotidiano affinché comportamenti non rispettosi della normativa e del rispetto del nostro territorio vengano contrastati. Se ce ne sarà bisogno stringeremo ancora di più le maglie e faremo il massimo per risolvere le problematiche, soprattutto quella dell’abbandono dei rifiuti in città».