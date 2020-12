A San Ginesio “I Presepi del Borgo” del maestro Maurizio Piergiacomi

MACERATA – “I Presepi del Borgo”. È questo il nome dell’iniziativa promossa dal Comune di San Ginesio insieme al maestro artigiano,Maurizio Piergiacomi per abbellire il centro storico del paese con autentici gioielli artistici dedicati alla Natività.



Fino al 6 gennaio del nuovo anno chi verrà a fare una passeggiata a San Ginesio potrà ammirare i Presepi dalle maestose vetrate dell’Oratorio dei Lumi e in alcune vetrine di piazza Alberico Gentili. Oltre 80 le realizzazioni, pezzi unici: dal presepe realizzato in una pregiata lanterna di un’antica carrozza a quello costruito in un grammofono fino a quello in un inginocchiatoio. E poi in un porta pane, in una pipa, in una scarpa.

Opere di sconfinata fantasia che accompagnano la passione del maestro Piergiacomi da più di 40 anni e per questa speciale occasione realizzerà anche dei laboratori artistici.