A lavoro senza Green pass, due multe a Macerata

MACERATA- A lavoro senza green pass: multato un dipendente e il rappresentante legale di un’attività di Macerata. Ieri, sabato 13 novembre, durante i controlli per il contenimento del covid-19, è scattata la multa per due persone: un dipendente dell’esercizio pubblico accedeva al luogo di lavoro in mancanza del green pass. Sanzione anche per il rappresentante legale del citato esercizio, in quanto ometteva il controllo del possesso della certificazione. In tutto, le persone controllate all’esito dell’attività amministrativa sono 57.

Nella stessa serata, nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e al contenimento della movida nelle vie del centro storico del Comune di Civitanova Marche, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Macerata, insieme agli uomini del Commissariato di P. S. di Civitanova Marche, hanno contestato ad un minore di origini tunisine: deteneva per uso personale sostanza stupefacente del tipo hashish pari a grammi 4,23.

Il soggetto, rintracciato in via della Nave, è stato successivamente affidato ai genitori. L’attività si inquadra nell’ambito dei servizi svolti congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, secondo l’ordinanza di servizio del Questore, a seguito di quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.