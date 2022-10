In 39 scuole del Maceratese arriva “Le stelle di Dora”, la graphic novel dedicata a Dalla Chiesa

MACERATA In occasione del 40° anniversario dell’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno avviato la distribuzione di una graphic novel ai dirigenti scolastici di 39 scuole secondarie di secondo grado della provincia.

La dirigente scolastica Ciampechini del liceo scientifico di Mc con il lgt Petroselli

L’opera dal titolo “Le stelle di Dora”, è un romanzo illustrato che racconta tante vicende della vita professionale del generale Dalla Chiesa, dai brillanti risultati ottenuti nella lotta contro il terrorismo e contro le brigate rosse sul finire degli anni ‘70, al suo impegno costante in prima linea contro la mafia, sino al giorno della sua morte, avvenuta a Palermo il 3 settembre del 1982, quando, nominato prefetto di Palermo, fu ucciso insieme alla seconda moglie Emanuela Setti Carraro (e all’agente di scorta Domenico Russo che viaggiava su una seconda auto), mentre era a bordo della sua Autobianchi a112, falciato da trenta pallottole di kalashnikov.

Nel testo sono riportati anche aspetti della vita familiare del generale, attraverso una corrispondenza privata con la prima moglie Dora, alla quale è dedicato il titolo. L’opera è stata realizzata dallo stato maggiore del Ministero della difesa, in collaborazione con il comando generale dell’Arma dei carabinieri, per promuovere la memoria nelle nuove generazioni e stimolare, attraverso la lettura della vita di un fedele servitore dello stato, il significato del sacrificio, della responsabilità civile e del senso delle istituzioni.