Macerata, 300mila euro per via Spalato. L’assessore: «La città ha bisogno di continuità nelle manutenzioni»

La giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori che si svolgeranno in estate per creare minori disagi. «I cantieri proseguiranno in maniera progressiva nei prossimi anni, senza attendere gli ultimi mesi di mandato, come avvenuto in passato»

MACERATA – Una programmazione mirata con interventi scaglionati per intervenire in diverse zone della città. Questa la strada seguita dall’amministrazione che sta predisponendo una serie di lavori pubblici per il 2022: gli ultimi deliberati sono quelli per via Spalato, oramai ridotta in pessime condizioni. Un intervento da 300mila euro, programmato per la prossima estate, che permetterà di rifare non solo l’asfalto, ma di rimettere a nuovo anche i marciapiedi.

«Sin dall’atto del nostro insediamento abbiamo avviato opere di manutenzione straordinaria che proseguiranno in maniera progressiva nei prossimi anni, senza attendere gli ultimi mesi di mandato, come purtroppo avvenuto in passato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. La città ha bisogno di continuità nelle manutenzioni, sia in centro che nelle periferie e frazioni, e con questo metodo riusciremo a garantire sicurezza nella viabilità. Gli uffici sono già al lavoro per progettare i successivi interventi».

L’intervento prevede la sistemazione della strada e la bonifica del sottofondo nelle zone in cui si riscontrano gli avvallamenti. Verranno sistemati i marciapiedi, che saranno riasfaltati nei tratti usurati e nei quali si procederà all’inserimento di cordoli in travertino nei punti in cui sono degradati o mancanti. Si interverrà, inoltre, con la completa demolizione e ricostruzione del tratto in prossimità della pista di pattinaggio. I lavori riguarderanno anche le opere di realizzazione di scivoli sui marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per superare ogni barriera architettonica e la realizzazione di opere complementari come la sistemazione dei pozzetti e delle caditoie stradali, nonché il rifacimento della segnaletica stradale.