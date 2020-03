29 tamponi positivi al Coronavirus nella casa di riposo di Cingoli: i contagiati salgono a 35

Sulla questione sono intervenuti anche i sindacati. Si attende ora di sapere se le persone positive saranno trasferite in ospedale o se saranno i quattro ospiti negativi a lasciare la struttura.

CINGOLI – Preoccupa la situazione nella casa di riposo di Cingoli dove le persone risultate positive al Coronavirus salgono a 35. Questa mattina, 15 marzo, è infatti arrivata la notizia che oltre ai primi sei contagiati, altre 29 persone sono risultate positive ai 33 tamponi effettuati; dunque solo quattro ospiti non sono stati contagiati dal virus.

Non tutti i nuovi casi (tra i positivi ci sono anche due operatori al momento) sono sintomatici e le persone positive, attualmente, si trovano ancora nella struttura cingolana. La situazione nella casa di riposo di Cingoli preoccupa molto la popolazione e non solo dato che ci sono anche altri cittadini che hanno manifestato dei sintomi.

Sulla questione sono anche intervenuti i sindacati che hanno subito scritto a KCS Caregiver, la cooperativa che gestisce il servizio per conto dell’ASP 9, al sindaco di Cingoli e all’Asp stessa.

Il sindaco di Cingoli Michele Vittori ha comunicato che i familiari degli ospiti «possono rivolgersi per le informazioni che li riguardano, in stretta aderenza alla riservatezza delle informazioni personali, all’assessore Martina Coppari che risponde ai numeri 329-6176189 e 331-3916158. È possibile chiamare anche al sindaco Michele Vittori al numero 328-8620457 e al vice sindaco Filippo Saltamartini al numero 339-2773250».

Si cerca di capire ora quale sarà la soluzione migliore, che prenderà l’Asur, per far fronte al focolaio maggiore del Maceratese: se spostare le persone contagiate in ospedale o se isolarle all’interno della struttura trasferendo invece le quattro persone risultate negative al tampone.

(Notizia in aggiornamento)