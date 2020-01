Wastecooking: come limitare gli sprechi e imparare l’arte del riciclo in cucina

Il “wastecooking” è un vero e proprio movimento fondato dallo chef austriaco David Gross. Consiste nel limitare lo spreco alimentare abituandosi a cucinare con gli avanzi.

Si tratta di un’esortazione rivolta non solo alle buone abitudini quotidiane in casa, ma anche a una cultura antispreco da estendere a negozi, bar, ristoranti e supermercati. Questa filosofia del riciclo alimentare passa infatti anche attraverso lo slogan “Food is culture. Don’t waste it, cook it!”, che in italiano suona “Il cibo è cultura. Non sprecarlo, cucinalo!”.

Alcune buone abitudini possono aiutarci a contribuire a questo modus vivendi, combattendo lo spreco alimentare almeno in casa.

Ecco di seguito alcuni suggerimenti per evitare lo spreco e il deterioramento del cibo: