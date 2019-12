Scarpe 2020, le tendenze moda delle calzature

Per uomo, donna e bambino l'autunno-inverno punta alla praticità con stile: spazio a sneakers, flat shoes e caldi mocassini. Tra i tessuti non mancano pelle sintetica, materiali ecosostenibili e tela in stile anni '90

Nell’inverno 2020 numerose sono le proposte di calzature per uomo, donna e bambino, secondo i dettami delle sfilate della stagione autunno-inverno. Vediamo insieme quali sono le “it shoes” che non possono mancare. Per macinare con stile numerosi passi, nel cammino verso il nuovo anno.

Le scarpe femminili oscillano tra la sneakers e lo stivale cuissard. Tornano inoltre le suole in stile carro armato e le flat shoes, ovvero le scarpe basse, meglio se a punta. Tra le nuances da prediligere il prugna, il verde, il total white e i colori chiari per le sneakers, spesso ispirate alla moda anni ’80 e ’90. Intramontabile il decolleté nero, meglio se impreziosito con leggeri glitter, pietre e tocchi di luce. Più che il tacco tornano gli stivali alti, ovvero i cuissardes aderenti, soprattutto in pelle.

Anche per l’uomo le sneakers non possono mancare, in particolare se realizzate con materiali ecosostenibili. Si tratta di un tipo di calzature molto versatili, abbinabili con qualunque outfit, look e per ogni occasione. Anche il mocassino e lo stivaletto non passano mai di moda, riproposti in passerella in nero, verde e rosso. Tra i materiali la pelle, la tela, il cuoio e i tessuti tecnici.

Nemmeno il childrenswear rinuncia allo stile. Per le bambine tornano sia le scarpe da ginnastica, sportive ma con qualche tocco femminile come glitter, fiocchi e decorazioni fluo, sia le ballerine in vernice in stile retrò, anche impreziosite con tulle. Per i bambini sono immancabili le sneakers sportive multicolor, i tronchetti e gli anfibi in vernice lucida e i mocassini in pelle di montone da abbinare con lo shearling. Per chi ama lo stile messicano, anche per la moda bambino, vengono proposti gli stivali texani con applique coloratissime. Per i più piccoli come per gli adulti, anche nelle calzature, torna in voga il tessuto tartan e il pop anni ’80.

