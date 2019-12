Capodanno: quale outfit scegliere

Il look per il 31 dicembre 2020 punta a paillettes, frange e minidress per la donna. Per l'uomo colletto ricamato o cravatta per una serata formale, dettagli tartan per il party easy-going

Che sia un cenone, una serata in discoteca o un party in casa tra amici, l’outfit di Capodanno va sempre calcolato minuziosamente, sia per lui che per lei.

Tra i colori moda da donna quest’anno ci sono il lilla, il verde smeraldo e il rosa, ma anche i più classici nero e rosso. Non abbiate paura di abusare con paillettes, tulle, animalier, pois, frange, chiffon e tessuti cangianti e metallizzati, il dress to impress è proprio del Capodanno 2020.

Potrete optare per un longdress anche con intagli, un minidress più o meno aderente o un abito finestrato per un contesto più formale ed elegante, a seconda del vostro fisico. Nel caso invece della serata meno ufficiale e tra amici, camicia e blazer può essere un buon modo per sdrammatizzare senza perdere in stile. Puntate all’accessorio in più come il coordinato borsa-scarpe o il bijou con strass che illumina sguardo e look, rendendovi chic al punto giusto.

Per l’uomo il dettaglio in più può essere invece il papillon, la cravatta (anche in seta) o il colletto ricamato, soprattutto nel caso di una serata formale, ad esempio al ristorante. Must have la camicia bianca e i pantaloni scuri. E ai piedi? Con un mocassino nero non si sbaglia mai.

Per la serata più informale o mondana la moda uomo tende al casual. Perfetti sono i chino (pantaloni in tessuto intrecciato twill) o i jeans scuri, anche abbinati a un composée di gilet e camicia, ovvero uno spezzato decisamente più easy-going. Se festeggiate il Capodanno all’aperto indossate un parka che vi proteggerà dal freddo per tutta la notte, ma senza rinunciare all’eleganza. Qualche dettaglio in tartan vi renderà ancora più fashionable, nell’anno vecchio come nel nuovo. Date sfogo alla vostra creatività in questa notte magica!

