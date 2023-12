Montecosaro, alla Delta Motors i nuovi modelli della Mercedes Benz Classe E – VIDEO

Una serata in grande stile, dove la bellezza della contemporaneità si è espressa tra linee eleganti e tecnologia. Protagoniste assolute le auto

MACERATA – È stato un momento importante per la Delta Motors di Montecosaro, quello di venerdì primo dicembre con la presentazione ufficiale delle nuove Mercedes Classe E. Tra curiosi e appassionati del segmento. «Si tratta di uno dei modelli di punta della casa di Stoccarda sinonimo di eccellenza e prestigio», ha detto Stefano Righetti, responsabile marketing Delta Motors.

Una serata in grande stile, dove la bellezza della contemporaneità si è espressa tra linee eleganti e tecnologia. Protagoniste assolute le auto. La nuova Classe E Berlina, ad esempio, stabilisce nuovi standard di design, comfort di guida e funzionalità hi-tech. Il sistema multimediale Mbux di ultima generazione assicura un’esperienza ancora più personalizzata. «Abbiamo approfittato di questa serata per presentare insieme ad amici e clienti la Classe E – spiega Mirko Tiburzi, responsabile commerciale Delta Motors – Una gamma che c’è già da tanti anni e dove Mercedes porta sempre l’avanguardia nel settore. Anche questa volta non è stata da meno…».

Nel salone della concessionaria sono state presentate le vetture tedesche, dalla Mercedes Berlina Classe E alla Station Wagon fino ad arrivare alla nuova Mercedes Cle coupé, eleganza e dinamismo in una sola auto. Poi il brindisi finale.