Hygge e Kalsarikännit: i lifestyle che vengono dal nord Europa

Vengono rispettivamente dalla Danimarca e dalla Finlandia i nuovi lifestyle che stanno spopolando in Italia e in tutt’Europa. Si tratta dell’hygge (da pronunciare “ügghe”) e del kalsarikännit, due atteggiamenti quotidiani che trasformano la casa e le piccole cose d’ogni giorno nel luogo della quiete e della serenità.

Una vera e propria filosofia del restare a casa, lontani da locali chiassosi, in compagnia di poche, selezionate persone, o persino da soli. Mentre il termine “hygge” può essere tradotto come “calore, intimità, soddisfazione, benessere” in compagnia dei propri cari, il “kalsarikännit” indica invece una rigorosa solitudine, outfit comodo e un bicchiere di vino.

Ma a quali attività dedicarsi nel proprio caldo nido come habitat naturale? Guardare un film o una serie tv, leggere un libro, contemplare il panorama alla finestra, sorseggiare una tisana calda o del vino con moderazione, chiacchierare del più o del meno, o anche addentrarsi in discorsi impegnati sui massimi sistemi. Il tutto corredato da un’atmosfera raccolta che dà attenzione solo all’essenziale, pur stimolando i nostri sensi. Non potranno mancare coperte morbide, candele che creino luci soffuse, essenze profumate, il vostro comfort food preferito, la musica che più amate in sottofondo, o anche il solo suono del silenzio.



Gli amanti della solitudine e della vita contemplativa non saranno più discriminati o liquidati come noiosi o asociali, perché anche numeri e statistiche parlano chiaro: il “fattore hygge” ha fatto di danesi e finlandesi i popoli più felici della terra, anche secondo i Report dell’Onu sul benessere sociale. Numerosi gli studi e i “manuali” su questo stile di vita, come nel caso dei libri “Hygge. La via danese alla felicità” di Meik Wiking e “Kalsarikänni. L’arte finlandese di stravaccarsi” di Miska Rantanen, tradotti anche in italiano.

Per chi volesse iniziare ad adottare qualche buona abitudine nordica, ecco alcuni piccoli consigli hygge: